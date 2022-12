annonse

VG-kommentator Hanne Skartveit skriver lørdag at selv om Russland akkurat nå er farligst, så er det Kina som på lang sikt utgjør en trussel for den frie verden.

Skartveit peker på Nato-sjef Jens Stoltenbergs håndtering av Kina da han var norsk statsminister. Nylig erklærte Stoltenberg følgende, da han møtte en fullsatt aula ved Universitetet i Oslo:

– Kina utfordrer våre verdier og vår samfunnsmodell.

Videre sa Nato-sjefen at man ikke kan la «kortsiktige økonomiske interesser styre våre sikkerhetspolitiske interesser».

Og da Stoltenberg var statsminister, var forholdet mellom Kina og Norge kjølig. Da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010, stanset kinesiske myndigheter all kontakt med Norge. Næringslivet presset på for å få til en avtale mellom Norge og Kina, slik at man igjen kunne handle med kineserne. Der valgte Stoltenbergs etterfølger en annen linje. Erna Solbergs regjering inngikk en «normaliseringsavtale» kinesiske myndigheter. Avtalen innebar løfter om at norske myndigheter ikke skulle kritisere indre anliggende i Kina.

– Jeg vil si at Solberg og hennes regjering la seg flate for Kina – av hensyn til norsk næringsliv. Det var ikke et vakkert syn, skriver Hanne Skartveit.

Hun peker på Stoltenbergs formaninger om at det å gjøre seg avhengig av Kina vil være problematisk sett fra et sikkerhetspolitisk perspektiv.

– Også næringslivet må se at beslutninger de tar om investeringer og samarbeid med kinesiske bedrifter, kan ha stor sikkerhetspolitisk betydning, skriver Skartveit.

