Donald Trump er ikke imponert over fangebyttet mellom den amerikanske kvinnelige basketballstjernen Brittney Griner og den beryktede russiske våpenhandleren Victor Bout.

I et innlegg på Truth Social, sitert av Breitbart, argumenterer Trump med at byttet var en dårlig avtale, fordi Biden byttet eks-WNBA (Woman National Basketball Association) basketballstjernen mot den beryktede russiske våpenhandleren Viktor Bout, «en av de største våpenhandlerne overalt i verden».

Trump sa at handelen var spesielt alvorlig fordi Griner hadde vært «åpent» hatefull mot sin egen nasjon.

«Hva slags avtale er det å bytte Brittney Griner, en basketballspiller som åpenlyst hater landet vårt, med mannen kjent som «Dødens kjøpmann», som er en av de største våpenhandlerne overalt i verden, og ansvarlig for titusenvis av dødsfall og forferdelige skader,» skrev han.

Paul Whelan

Trump stilte også spørsmål ved hvorfor Biden arbeidet for å løslate Griner uten å inkludere den amerikanske fangen Paul Whelan, som ble arrestert i Russland i 2018 og dømt til 16 års fengsel for påstått «spionasje» – anklager som den tidligere marinesoldaten avviser.

Russland har lagt fram lite bevis for sine påstander utenom det som ble brukt til å fengsle ham i retten.

«Hvorfor ble ikke tidligere marinesoldat Paul Whelan inkludert i denne helt ensidige transaksjonen? Han ville ha blitt sluppet fri bare ved å spørre,» skrev Trump og konkluderte:

«For en ‘dum’ og upatriotisk forlegenhet for USA!!!»

– Skuffet

Etter at Biden kunngjorde fangebyttet, skal Whelan ha gitt ut en uttalelse gjennom CNN hvor han uttrykte sin store overraskelse og frustrasjon over at han ikke var inkludert i avtalen.

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke har blitt gjort mer for å sikre min løslatelse, spesielt ettersom fireårsdagen for arrestasjonen min nærmer seg. Jeg ble arrestert for en forbrytelse som aldri skjedde. Jeg forstår ikke hvorfor jeg fortsatt sitter her, sa han.

I februar ble Griner, to ganger olympisk basketballmester, arrestert i Russland og erkjente seg skyldig i besittelse av cannabis-«vape»-patroner på en flyplass nær Moskva. Hennes løslatelse har vært forhandlet om siden sist torsdag.

