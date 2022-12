annonse

Bondevik hevdet at muslimer ikke er inkludert i Frps frihetskamp, på grunn av partiets motstand mot barnehijab.

– Simen Bondevik, leder i unge sentrum, skriver feilaktig i Utrop den 3. desember at muslimer ikke er inkludert i Frps frihetskamp. Bondevik ser ut til å ha for vane å sette folk opp mot hverandre når han fremmer politiske påstander, skriver Silje Hjemdal, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati i Utrop, og legger til:

– Det mangler aldri på en fiende når godhetapostelen Bondevik skal klinke til med et budskap; enten nå hvor han prøver å sette muslimer opp mot Frp eller når han påstår at Norge er et strukturelt rasistisk land. Men der Bondevik er på lag med foreldre som seksualiserer barn fra tidlig alder og tvinger dem til å bruke religiøse plagg, er Frp på lag med barna.

De skriver at for Frp vil barns rettigheter trumfe andres rett til å tvinge barn til å gå med ulike plagg. De påpeker at religionsfrihet også innebærer frihet fra religion.

– Vi har aldersgrenser på flere ting vi mener enten er skadelig, undertrykkende eller ellers ikke akseptabelt for et barn. Jo eldre man blir, jo mer ansvar får man over egne valg: Det burde også gjelde hijaben, skriver de, og fortsetter:

– Frp mener vi bør la barn være barn så lenge som mulig, og når de blir gamle nok til å utforske sin egen seksualitet, så bør de få lov til det, uten at familien skal legge seg opp i det.

