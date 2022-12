annonse

Klimaforskere stilte på NRK Debatten med Fredrik Solvang, der de avviste at klimakrisen vil gjøre kloden ubeboelig. Og da fikk de gjennomgå.

Klimaforsker Dag O. Hessen informerer på Facebook at han tar en pause fra offentlig debatt, som følge av aggressiv kritikk.

– Debatten etter debatten har vært overraskende og ubehagelig. Det har vært mange gode tilbakemeldinger, men veldig mange med ikke bare kritisk, men aggressivt tonefall fra begge sider. Den ene sider er jeg vant til og tåler greit, men det er verre når det kommer fra siden man selv anser seg som en del av. Å være under dobbelt ild blir derfor mer enn dobbelt så ille, skriver Hessen.

Hessen var en av tre klimaeksperter var på Debatten, som skapte sinne blant mer fanatiske klimaaktivister, som har påstått at forskerne bagatelliserte klimakrisen.

Cicero-forsker Bjørn Samset avviste også på Debatten at jorden blir ubeboelig.

– Jeg må bare si at jeg er veldig lei meg for det helhetsinntrykket «Debatten» sist torsdag har etterlatt, skriver Samset på Facebook.

Klimaforskerne svarte på spørsmål om klimahelvete, om kloden blir ubeboelig, naturen kollapser, at det ikke skjer noe i klimapolitikken og at storparten av artene forsvinner. De sa at mange utspillene er overdrevne.

Det medførte kritikk, også mot NRK. Noen bekymret for at seerne skulle tro at klima ikke er noe å uroe seg for.

Astrid Meland skriver i VG at klimaforskerne nå angripes fra to ytterpunkter.

– Men klimaforskere er blitt angrepet av klimafornektere i tiår. De vet at tilliten skades når det brukes feilaktig skrekkretorikk, skriver Meland, og legger til:

– En av grunnen til at forskerne stilte, er sikkert at de ser negative effekter av overdramatisering.

