Julen er en kristen høytid til minne om Jesu Kristi fødsel.

Men julens tradisjoner har også røtter i hedendom og folketro og ikke minst kommersielle innslag fra senere år. Det varierer derfor hvor stor vekt hver person eller familie legger på feiringens kristne budskap.

For noen handler julen om Jesus. Andre ser på julen som en stor hyggefest med lys, pynt, god mat, sang og fellesskap.

Nå har det gått så langt at mange vil ha seg frabedt kristen symbolikk og referanser i julen. Det gjelder blant annet i Svelvik utenfor Drammen, hvor en eller flere naboer tar anstøt av et kors og krever det fjernet.

Det begynte natt til fredag, da mannen i ekteparet Weierud var ute og luftet hunden og så ferske fotspor ved postkassen. Der fant han et anonymt brev hvor en eller flere personer utgir seg som ekteparets naboer.

– Det er nå 3. året dere tenner korset på husveggen deres. Vi, naboene rundt dere, syns ikke det er noe særlig fint å se på hver dag. Berger kirke ligger like i nærheten og der er det nok kors og de hører hjemme der, ikke på en privatbolig.

– Vi syns faktisk at det ødelegger den fine gaten vår og vi er ikke spesielt glade for å se det. Vi foreslår at dere fjerner korset og evt monterer det på garasjeveggen mot huset deres. På den måten kan dere nyte synet døgnet rundt, slik at vi blir tvunget til å gjøre det med den plasseringen det har nå, heter det i det usignerte brevet.

Saken fortsetter.

Det fikk ekteparet, som ifølge Verdinytt ble frelst for sytten år siden, til å ta til Facebook og dele brevet, som de kaller feigt, sjokkerende og tragisk.

– Vi feirer Jesu fødsel i julen, og Korset er symbolet på vår Frelser som kom til verden, skriver kvinnen i ekteparet. Til Verdinytt utdyper hun at de ikke har problemer med lyslenker på buskene og trær, eller for den saks skyld Buddha-statuer.

Etter at saken ble kjent har naboer tatt kontakt og erklært støtte til det meterhøye korset. Drammens Tidende har også satt en reporter på saken, som har intervjuet tre naboer. Alle opplyser at de har sett korset og at det ikke plager dem.

