Fremskrittspartiet er motstandere av Sametinget. Samtidig har medlemmer av partiet latt seg innskrive i samemanntallet og dermed både skaffet seg stemmerett og valgbarhet i sametingsvalg.

Illustrert med anonyme, dresskledte menn iført firevindslue – og fra siden en autentisk koftekledt kvinne som undrende titter bort på fremmedkarene – skrev NRK i går om «de falske samene fra Fremskrittspartiet».

Konteksten er at det norske samemannstallet nå teller 22.000 medlemmer, som både kan stemme i og stille til valg til Sametinget. Det er en betydelig økning siden 2017. For fem år siden stod manntallet i snaut 17.000.

Selv om tallet er usikkert, anslås det at Norge har mellom 40.000 og 50.000 samer. Men langt flere har rett til stå i samemanntallet.

Det stilles ett identitetsmessig og ett språklig krav for å kunne innskrives i samemanntallet, nemlig at man oppfatter seg samisk og at man selv eller ens forelder, besteforelder eller oldeforelder snakket samisk hjemme.

Det er med andre ord ingen etniske krav, for eksempel at man må påvise en genetisk linje fra noen som staten kategoriserte som samisk.

I teorien trenger man derfor ikke å være biologisk etterkommer av viddas folk. Og fordi Sametingets kontroll er svak eller fraværende, kommer de neppe til å sjekke om du eller din familie faktisk behersker samisk talespråk.

Hvis vi skal tro NRK, er dette en mulighet som Fremskrittspartiet har forstått å benytte seg av. Som kjent står Frp ikke sterkt i samisk rikspolitikk, som domineres av Norske Samers Riksforbund, Nordkalottfolket og Arbeiderpartiet.

I sametingsvalget 2021 fikk Fremskrittspartiet 4,8 prosent av stemmene. Det gir partiet en enslig representant på Sametinget, Arthur Tørfoss.

Nå mener NRK å kunne påvise at Fremskrittspartiet om ikke systematisk, så i alle fall i stor utstrekning har beveget partiets tillitsvalgte og medlemmer, særlig dem som har opphav nordpå, til å la seg innskrive i samemanntallet.

Slik kan Fremskrittspartiet skaffe seg flere velgere, flere sametingskandidater og til slutt kanskje flere folk på Sametinget i Karasjok.

Hvis Sametinget før ble oppfattet som et høyt gasjert, men ubetydelig organ, er det ikke lenger tilfellet. Samenes folkevalgte får stadig mer å si i saker av stor økonomisk betydning, slikt som gruvedrift og vindkraft. Et eksempel er Nussir ASA, som planlegger å utvinne malm for flere titalls milliarder kroner i Finnmark.

Det er en makt som flere kan ha fått øynene opp for, og forklarer kanskje litt av manntallets vekst på 5.000 medlemmer på fem år.

På Fremskrittspartiets valglister for de to sørligste valgkretsene i sametingsvalget sier NRK de har funnet flere Frp-medlemmer som ikke er samer, herunder en i Møre og Romsdal. Også i Østfold har NRK snakket med to Frp-medlemmer som er eller tidligere var innskrevet i samemanntallet, men som avviser at de er samer.

NRKs kilder forteller at Fremskrittspartiet skal ha ringt medlemmer og tillitsvalgte og spurt om de ville stå på partiets valglister i sametingsvalget eller om de ville melde seg inn i manntallet. Partiet har også rekruttert folk via Facebook-poster.

En av personene sier til NRK at han takket ja til å stå på valgliste, men ikke visste at han var blitt innmeldt i manntallet. For ordens skyld er det i dag ikke mulig å melde inn andre enn seg selv. Innmelding må gjøres elektronisk med BankID.

Fremskrittspartiets sametingsrepresentant, ovenbemeldte Arthur Tørfoss fra Nordreisa i Troms, mener det er greit at folk som ikke oppfatter seg som samer, men som har samiske aner i sitt slektstre, melder seg inn i samemanntallet.

Det er i praksis ikke belagt med straff å gi uriktige opplysninger når man melder seg inn i samemanntallet, men det er i alminnelighet straffbart å gi uriktige opplysninger til staten. Sametinget bedriver heller ingen opplysningskontroll.

Fremskrittspartiet avstår fra å kommentere NRKs funn i detalj, men skriver på generell basis blant annet at «det [er] et personlig forhold mellom den enkelte og samemanntallet hvilken identitetsfølelse man har. Det er selvsagt, og heldigvis, ikke opp til Frp å kontrollere den enkeltes identitetsfølelse». Partiet skriver ikke noe om hvordan de forholder seg til språkkravet for å stå innskrevet i samemanntallet.

