Arbeiderpartiet synker når strømprisen stiger og strømsjefene håver inn i egen lomme, mener Braanen.

– I dag er det mer passende å si at ingenting lykkes for denne regjering, skriver Bjørgulv Braanen i Klassekampen, og henviser til Aps siste måling:

– 16,3 prosent. Vi må tilbake til unionsoppløsningen for over 100 år siden for å finne tilsvarende svake resultater i valg.

Braanen mener det er de høye strømprisene som skader regjeringen.

– Det er ikke i stand til å sikre forbrukere og industrien lave strømpriser, slik politikerne har forsikret hver gang det er gitt grønt lys for en ny utenlandskabel og hver gang et nytt energimarkedsdirektiv fra EU er gjort til norsk lov. For hver dag det ikke blir gjort noe, fortsetter tillitskrisen, sier han, og legger til:

– Det blir mer og mer tydelig at markedssystemet for kraft ikke fungerer i et land som er avhengig av tilstrekkelig magasinert kraft om vinteren. Det høyeste budet på strøm fra Litauen avgjør hva norske forbrukere og industrien skal betale.

Han påpeker at toppsjefene i kraftbransjen håver inn på de høye prisene, og kaller det en hån mot dem som sliter med å få endene til møtes. Regjeringen gjør lite, mener Braanen.

– Det står i skarp motsetning til det som skjer i EU, der det nå innføres pristak på gass til strømproduksjon. Det er direkte sammenliknbart med om Norge skulle innført makspris for strøm, skriver han.

