Problemet er at energibyråkratene i EU tilsynelatende ikke hører på fagkunnskap, men uanfektet kjører et «grønt» løp, med skylapper på, mener Seniortanken.

Ifølge Seniortanken har EUs energibyrå Acer bestemt at minimum 70 prosent av overføringskapasiteten i import/eksport-kablene skal være åpen for fri flyt av strøm. Dette har skapt bekymring om forsyningssikkerheten, både her i landet og i Sverige.

– Sverige har allerede fått avslag fra Acer om å fravike kravet om at minimum 70 prosent av eksportkapasiteten for strøm skal være åpen, skriver Seniortanken i Stavanger Aftenblad.

– Og Norge, som ennå ikke har sluttet seg til den 4. energipakken, er allerede blitt advart av Acer om å begrense strømeksporten, selv om fyllingsgraden i våre flerårsmagasiner når et minimum.

Les også: Staten har fratatt oss valg av energikilder: – Politikerne ville redde verden og alt skulle bli elektrisk (+)

Seniortanken omtaler seg som et frittstående partipolitisk og næringsmessig uavhengig forum for samfunnsdebatt og analyse. De hevder at EU bærer hovedansvaret for strømkaoset som har oppstått, på grunn av uansvarlig og kunnskapsløs energipolitikk.

– Troen på at ikke-styrbar strøm fra vind og sol enkelt skal kunne erstatte fossil og nukleær kraftproduksjon, er blitt grundig avslørt. Og på toppen av det hele kom krisen i gassforsyningen.

– Denne gjør at prisen på gasskraft, og dermed også markedsprisen på strøm, kan bli skyhøy og svinge ukontrollert, til stor skade både for privatkunder og næringsliv, skriver Seniortanken i Stavanger Aftenblad.



– Mangel på kunnskap om både elektrisk strøm og kraftforsyning er ikke årsaken til krisen. Problemet er at energibyråkratene i EU tilsynelatende ikke hører på fagkunnskap, men uanfektet kjører et «grønt» løp, med skylapper på.

Seniortanken mener det ikke er noen grunn til at Norge skal gå på akkord med egen forsyningssikkerhet for å hjelpe EU – og særlig Tyskland – ut av det «grønne» kaoset som de selv påstås å ha skapt.

