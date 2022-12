annonse

Begge ytterpunktene i klimadebatten har tatt for mye fokus. Klimaforskerne kan rydde opp.

Det hadde vært veldig bra om vi nå fikk en mer balansert klimadebatt i Norge, der dommedagsteorier og påstander om en snarlig ubeboelig jord parkeres som det falskneriet det er. Det bør i så fall de som er mest bekymret for klimakrisen (og naturkrisen) sette stor pris på. Det betyr faktisk at det blir lettere overbevise flere som i dag fornekter menneskeskapte klimaendringer, og skaffe støtte til en politisk innretning som kan gjøre det lettere for folk å slippe ut mindre klimagasser, for eksempel ved å ruste opp norsk jernbane og satse mer på kollektivtrafikk.

Både Bjørn Samset, Dag O. Hessen og Snorre Kverndokk, som stilte til NRK Debatten 1. desember, er blitt utsatt for en veldig urettferdig kritikkstorm. Men de gjorde en svært god figur, mener jeg. De klarte på en side å formidle at klimaendringene er et reellt problem, som kommer til å bli dramatisk for noen land og regioner, og dermed hvor uansvarlig det er å ikke gjøre noe. På en annen side greide de å formidle at de mest outrerte, radikale og rabulistiske utsagnene om dommedag og en ubeboelig jord, faktisk kun er fake news og oppspinn.

Dette er superviktig. Selv ble jeg klokere og mer interessert i å delta i klimadebatten, jobbe for å fremme tiltak som både kan gjøre hverdagen enklere for mange – med lavere utslipp av klimagasser. Jeg tror ikke jeg er den eneste. Det er fryktelig synd dersom klimaforskerne nå hetses ut av debatten.

Jo før vi rister av oss de bråkete ytterpunktene, jo bedre. Jo mer vi hører fra de meritterte og kompetente klimaforskerne, og jo mindre vi hører fra Extinction Rebellion, Joakim Skahjem, «Klimarealistene» og andre aktivister på ytterkantene, jo bedre.

Forskerne bidrar med kunnskap og perspektiv. De kan hjelpe oss til å fatte kloke valg, og de kan bidra til mindre angst og sinne blant oppvoksende generasjoner.

La oss håpe at den siste tidens debatt blir et vendepunkt. Personlig har jeg unngått klimadebatten lenge, fordi jeg har tenkt at jeg ikke trenger å engasjere meg på enda et område med høyt konfliktnivå og støyende ytterkanter som meier ned absolutt alle som ikke er som dem. Men nå er den tiden forbi. Klimaforskerne på Debatten, men også Øystein Sjølies podcast, har gjort meg mer motivert.

Klimaendringene vil skape store problemer for mange mennesker, kanskje først og fremst i en del fattige land i tropene. Mer ekstremvær, mer tørke, hetebølger, varmere hav, og stigende havnivå vil skape problemer for både mennesker og dyr. Noen øystater vil være særdeles hardt rammet. Ved Maldivene har varmere hav allerede rasert korallrev i stort monn.

I tillegg har vi en naturkrise, og en miljøkrise. Kraftig nedgang i artsbestanden på mange dyr har vi allerede sett. Havene fylles med plast og søppel. Det er klart at vi mennesker behandler kloden vår dårlig, breier oss for mye ut, og legger press på naturen. Det må vi ta på alvor.

Dette er ikke noe noen finner på. Det er seriøse forskere og vitenskap som vet veldig mye mer om dette enn alle oss andre. Ja, det vil alltid være naturlige klimaendringer. Men det er ikke noe seriøs tvil om at menneskelige utslipp bidrar til oppvarming nå. Dette er ikke en politisert teori. Det er vitenskap. Det er etterprøvet. Det er utfordret mange ganger, og konklusjonen er lik for et enormt flertall av forskerne.

Vi kan ikke forholde oss passivt til dette problemet. Klimatiltak må til. Så er det mange tiltak som bør evalueres mye nærmere, med tanke på kost og nytte. Elektrifisering av sokkelen for eksempel, er et tiltak med en enorm kostnad, men særdeles tvilsom nytte.

Men tiltak må vi ha. Vi må kutte utslipp, slutte å forsøple kloden, og det er mulig å finne måter å gjøre det på. Og dommedagsteoriene bidrar kun til å fremmedgjøre skeptikere, og til å skape en generasjon oppvoksende mennesker som går rundt med konstant angst. Det er ikke produktivt. Slikt skaper apati, snarere enn å motivere folk til å endre våre måter å gjøre ting på.

