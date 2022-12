annonse

En lærer i Storbritannia politietterforskes etter at han refererte til terrorangrepet 11. september 2001, og kalte terroristene muslimer.

Lærerens uttalelse kom i forbindelse med et arrangement på skolen der han jobber, Wood Green Academy i Wednesbury i West Midlands. Skolen hadde invitert Khakan Qureshi, som var der for å fortelle om sine erfaringer som homofil muslim.

Qureshi ble utsatt for hets fra muslimske elever ved skolen, som skal ha sagt at man ikke kan være homofil og muslim, «fordi det går imot Koranen». Senere skal Qureshi ha mottatt drapstrusler, skriver Daily Mail.

annonse

En av lærerne ved skolen, der over halvparten av elevene er muslimer grunnet drastiske demografiske endringer i området, forsøkte å irettesette elevene som hetset Qureshi.

– Vi lever i et mangfoldig og tolerant land. Vi er tolerante overfor forskjellige religioner. For 21 år siden fløy en gruppe muslimer inn i bygninger, og drepte tusenvis av folk. På den tiden stod folk opp og sa at «nei, vi må ikke fordømme muslimer for det som et fåtall har gjort», sa læreren, stadig ifølge Daily Mail.

Les også: Misliker at «krigshisseren» Hillary Clinton kommer til Oslo: – Upassende og sjokkerende

annonse

«Ekstremt aggressiv»

Til tross for at læreren faktisk forsøkte å si at ikke alle muslimer må få skylden for terroren, har han blitt gjenstand for en klage, som skal være signert av hundrevis av elever og foreldre.

I brevet fra klagerne beskrives lærerens uttalelse som «ekstremt aggressiv».

– Hvorfor brukte han ordet muslimer i stedet for terrorister? Han har knyttet terrorisme direkte til muslimer og islam, heter det i klagebrevet.

Etter at videoklipp fra opptrinnet ble spredt blant elever ved skolen, har til og med politiet blandet seg inn. I stedet for å avfeie saken som en åpenbar ikke-kriminell hendelse, har politiet i West Midlands startet en etterforskning av saken.

annonse

Politiet i West Midlands har for øvrig blitt kraftig kritisert for sin håndtering av overgrepsskandalene i distriktet, der svært unge britiske jenter ble voldtatt og mishandle

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT