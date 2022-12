annonse

Krisetelefonen til Kirkens SOS opplever en stor økning av folk som trenger å snakke om økonomiske problemer.

– I november har vi hatt en økning på 28 prosent i antall henvendelser fra folk som ringer med økonomiske bekymringer, sier kommunikasjonsleder i Krisetelefonen Kirkens SOS, Monica Csango til TV 2, og legger til:

– Vi ser en tendens til at de som har levd med stramt budsjett i flere år, som allerede går med to par ullsokker og som allerede handler First Price, blir vippet over kanten.

Hun sier at også at familier med to stabile inntekter får det verre. For mange ligner ikke dette et anstendig liv lenger. Det ligner ikke et liv som vi er vant med i et rikt land som Norge.

– Det er nok mange som trekker kredittkortet nå for å skåne familien i julen. Vi tror at det kommer en flodbølge av inkassosaker og økonomiske kriser etter jul, sier Csango.

Danske Bank har undersøkt nordmenns privatøkonomi. Hver femte nordmann oppgir å leve på grensen, og mer enn hver fjerde sier de blir deprimert.

– At de som sliter økonomisk også synes det er flaut å snakke høyt om, synes jeg er vondt å se. Her er det snakk om hver fjerde nordmann, og det er et høyt tall, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen til TV 2.

