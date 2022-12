annonse

Ble fredelige demonstrasjoner kapret av ekspresidentens lojalister i et kuppforsøk?

Det er snart ett år siden de tragiske hendelsene som fant sted i Kasakhstan. Det som begynte som fredelige demonstrasjoner i den største byen Almaty, utviklet seg gradvis til landsomfattende voldsomme opptøyer hvor flere hundre mennesker mistet livet – både blant demonstrantene og ordensmakten. Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hva som egentlig de skjebnesvangre dagene 4. og 5. januar, og mange spørsmål forblir ubesvart.

For å få litt klarhet i situasjonen har Resett forsøkt å ta et dypdykk i hva akkurat hva som fant sted. Kasakhiske myndigheter har iverksatt en etterforskning som fortsatt pågår, så de kan ikke uttale seg til Resett, men vi har tatt kontakt med diverse Kasakhstan-kjennere for å høre hva de mener om situasjonen, drøyt ett år etter de tragiske hendelsene.

Resett har tatt kontakt med en trio av relativt kritisk stemmer for å høre hva de mener om valget, inkludert Sentral-Asia-ekspert Erica Marat fra National Defense University i Washington D.C., Almaty-baserte Marius Fossum fra Den norske Helsingforskomité, samt den kjente regimekritikeren Dimash Alzanov, medlem av borgerrettighetsbevegelse Oyan Qazaqstan (Våkn opp Kazaskhstan), som er basert i Almaty.

Alle intervjuobjektene ble stilt følgende spørsmål:

