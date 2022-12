annonse

Idealet er at høyere kompetanse skal gi høyere lønn.

For eksempel skal personer med lang utdanning innen kunst, musikk eller litteratur kunne beregne seg høyere honorar enn nybegynnere og ikke-profesjonelle.

I realiteten har også slikt som markedsetterspørsel og betalingsvillighet noe å si. Den kan nemlig variere fra sted til sted, ikke minst mellom Oslo og bygda. Er det slik at distriktene verdsetter kunstnerisk håndverk mindre enn snekring og rørlegging?

I et leserinnlegg i avisen Innherred i dag forteller en kvinnelig sanger om opplevelsene hun har hatt etter at hun flyttet tilbake til hjemstedet for å livnære seg der.

Bakgrunnen for leserinnlegget er et intervju som Innherred hadde på trykk nå i helgen. Der fortalte en ung artist med utdanning at hun «blir sett på som en amatør når det er snakk om honorar, men blir ofte promotert og omtalt som profesjonell».

Det er noe som leserinnleggets forfatter kjenner seg igjen i. Hun er sanger og sangpedagog, og skriver at hun har åtte års utdanning fra Oslo, Trondheim, Helsinki og København og har jobbet ved flere operahus innen- og utenlands. Men da hun i 2016 flyttet tilbake til hjemstedet i Trøndelag, betød tjue års erfaring plutselig lite.

– Da jeg i 2016 flyttet til Levanger med mann og barn etter å ha bodd utenbys i over 20 år tok det ikke lang tid før jeg skjønte at de ekstra tusenlappene i honorarpotten ikke var forbeholdt meg lenger. Jeg var blitt en lokal artist og ble betalt deretter, til tross for at de fleste av sangjobbene mine var med profesjonelle orkestre og på Operaen i Oslo.

Saken fortsetter.

Kvinnen poengterer at musikk i Bygde-Norge tradisjonelt har skjedd på dugnads- og frivillig basis. Utdannede, profesjonelle og kommersielle sangere var ikke vanlig før. Kvinnen erfarer at disse holdningene fortsatt sitter igjen hos folk i distriktene og er tunge å endre.

– Vi som kommer tilbake med en forventning om å klare å leve av musikken her oppe har måttet jobbe beinhardt for at våre arbeidsgivere skal forstå hva det faktisk koster å betale for en profesjonell kordirigent eller solist. Jeg har fått reaksjoner på at jeg tar 4.000 for å synge i en begravelse. “Hæ? 4000 kroner for 2 sanger?”

– Nei. 4.000 kroner for 8 års høyere utdanning og 20 års erfaring som gjør at du får en proff sanger til å utføre oppgaven. Av de 4.000 kroner går 40 % til skatt og en del til pensjonssparing og sykeforsikring. Kanskje har jeg hatt kjøreutgifter i tillegg. I tillegg har jeg brukt mange timer på øving i forkant. Det er ikke 4.000 rett i lomma, slik det kanskje var før, skriver kvinnen i sitt leserinnlegg i avisen Innherred.

