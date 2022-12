annonse

I går skrev NRK om Fremskrittspartiets «juksesamer».

Statskanalen mener partimedlemmer og tillitsvalgte skal ha skrønet seg til stemmerett i sametingsvalget. Saken ble også omtalt av Resett.

For å stå i samemanntallet og dermed ha stemmerett og valgbarhet i sametingsvalget, må man oppfylle to krav: oppfatte seg som samisk og at man selv, ens forelder, besteforelder eller oldeforelder snakket samisk hjemme.

I skrivende stund teller samemanntallet 22.000 hoder, en økning på hele 5.000 siden 2017. Det fryktes at mange av disse er ikke-samer som har politiske eller økonomiske motiver, for eksempel å stemme for vindkraft og gruvedrift.

Det settes også i sammenheng med at Fremskrittspartiet står svakt i samisk rikspolitikk, slik at tilsnikelsen av samisk stemmerett og valgbarhet er ment å øke partiets oppslutning på Sametinget uten at oppslutningen øker blant samer. Nå har Sametinget bestemt seg for å granske om folk i manntallet faktisk oppfyller kriteriene.

– Vi ønsker også å få en formening om størrelsen og omfanget av om det faktisk finnes mennesker som bryter sameloven, sier sametingspresident Silje Karine Muotka fra partiet Norske Samers Riksforbund til NRK om «juksesamene».

Sametinget har i praksis ikke hatt noen opplysningskontroll, delvis fordi kravet om å oppfatte seg som samisk er subjektivt, delvis fordi det vil kreve betydelige ressurser å kartlegge om noens forelder, beste- eller oldeforelder snakket samisk hjemme.

