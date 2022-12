annonse

Ukrainas motstand mot den russiske angriperen skjer ikke bare på slagmarken.

Landet sender i disse dager også ut en liten armé av barn og ungdom for å fremføre ukrainske folkesanger i Europas storbyer, understreke sin kulturelle og etniske tilhørighet i den europeiske familie, og vise verden at de tror på seg selv og sin fremtid.

Onsdag innledet Det transkarpatiske barnekor sin turné utenfor Storkirken i Ungarns nest største by Debrecen, skriver HAON.hu. Dette skjer som del av prosjektet Together with Ukraine. Korets medlemmer representerer flere ulike regioner i Ukraina.

På dette bildet fra lørdag 10. desember ser vi ukrainske kormedlemmer som synger og danser i hovedstaden Budapest. Et annet kor, Shchedryk-ensemblet fra Kyiv, opptrådte torsdag i Helligåndskirken Købehavn, som for anledningen var fullsatt.

