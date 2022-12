annonse

Kasakhstan har en svært utsatt geografisk beliggenhet, klemt mellom Russland og Kina, som får konsekvenser for landets innenrikspolitiske anliggende, inkludert landets demokratiseringsprosess.

Fra den kyniske realpolitikerens perspektiv, er argumentet at Kasakhstan ikke kan dra sine demokratiske reformer for langt, ettersom det kan forarge landets mektige naboer, spesielt Moskva, som setter politisk servilitet høyest på rangorden i sitt bilaterale forhold med Astana.

For mye demokrati kan føre til at dette vasall-lignende forholdet brytes ned, som igjen kan medføre sterke reaksjoner fra Kreml, som alltid vil beskytte sine geopolitiske interesser – inkludert gjennom militæroperasjoner. Situasjonen i Kasakhstan er ikke ulik den som fantes i Ukraina i årene i forkant av Russlands brutale invasjon av ladet.

Men hva mener rene demokratiforkjempere om dette argumentet? Resett har tatt kontakt med Almaty-baserte Marius Fossum fra Den norske Helsingforskomité, samt den kjente kasakhiske regimekritikeren Dimash Alzanov, et medlem av borgerrettighetsbevegelse Oyan Qazaqstan (Våkn opp Kazaskhstan), for å høre hva de tenker om dette argumentet.

Marius Fossum

– Nylig sammenlignet den russiske politiske kommentatoren Dmitrij Drobnitsky Kasakhstan med Ukraina og insinuerte at Russland kanskje måtte «denazifisere» landet. Hva synes du om dette?

– Retorikken mot Kasakhstan er slående lik den Kreml har hatt mot Ukraina i årevis. Programmet til Solovjov er jo et talerør for Kreml, sier Fossum.

– Påvirker Kasakhstans underdanighet overfor Russland og krigen i Ukraina Tokajev-regjeringens motivasjoner, vilje og evne til å gjennomføre reelle demokratiske reformer på en eller annen måte? Gitt det som skjedde i Ukraina, kan Kasakhstan bli et ekte demokrati uten å irritere Kreml og risikere en russisk militærintervensjon?

– Det er et interessant spørsmål. Hvis man for eksempel ser på Belarus i 2020, så var landet veldig nære et regimeskifte og antageligvis en demokratisk revolusjon. Og hvis de hadde klart å gjennomføre revolusjonen, så ville mest sannsynlig Russland allerede da ha gjort det de prøvde å gjøre i Ukraina i år – å gå inn med væpnede styrker for å gjeninnsette et Kreml-lojalt styre, sier Fossum.

Han anerkjenner derfor at situasjonen er svært kompleks med tenke på demokratiets fremtid i Kasakhstan:

– Kasakhstan er likevel langt unna å være så demokratisk at Russland ville gå til en invasjon av landet per dags dato, men det er helt åpenbart at når man har naboer som Russland og Kina, så legger det enorme hindringer i veien mot ordentlige demokratiske framskritt. Kasakherne forstår situasjonen i Ukraina bedre enn de fleste, ettersom de har levd med den samme retorikken og holdningen fra Moskva i årevis. Det er også derfor støtten til Ukraina blant det kasakhiske folket er så stor.

– Så har man den andre siden av mynten. I og med at Russland sitter fast med hæren sin i Ukraina, så har det potensielt åpnet seg en mulighet for Kasakhstan å virkelig gjennomføre demokratiske reformer, fordi det tar Russland tid å eventuelt gjenopprette sin harde maktbase (hard power) der. Hva tenker du om dette argumentet?

– Jeg er helt enig i at dette er en gyllen mulighet for Kasakhstan til å reorientere seg mot Vesten i større grad enn tidligere. En slik reorientering vil åpne for demokratisk fremgang og større respekt for menneskerettighetene, i og med at man gjør seg mindre avhengig av Russland, svarer Fossum

Han legger til:

– Det er også viktig at en slik reorientering vil kreve demokratisk fremgang, kamp mot korrupsjon og en liberaliseringsprosess. Nå er med andre ord tiden for Kasakhiske myndigheter til å igangsette reelle demokratiske reformer.

Dimash Alzanov

– Nylig på russisk fjernsyn sammenlignet den russiske politiske kommentatoren Dmitri Dronitsky Kasakhstan med Ukraina, og insinuerte at Russland kanskje måtte «avnazifisere» landet. Tror du Kasakhstans forhold til Russland og hvordan Moskva ser på Kasakhstan som en satellittstat påvirker den kasakhiske regjeringens politikk med hensyn til demokratisering?

– Problemet er at den kasakhiske ledelsen ser på Russland som en strategisk partner. Fra russisk side behandler de fortsatt de postsovjetiske landene som sine undersåtter-stater i imperialistisk stil, ettersom Kreml påtvinger fullstendig dominans av sine interesser i deres bilaterale forhold. Denne praksisen fortsetter til i dag, og jeg mener at dette er modus operandi for hvordan Russland – Putin personlig – behandler de post-sovjetiske landene, sier Alzahov.

Han mener at den nåværende kasakhiske ledelsen har innfunnet seg med denne serviliteten:

– De gjør ikke mye for å endre innholdet i de bilaterale relasjonene mellom Kasakhstan og Russland, på grunn av tette personlige bånd mellom regimene samt økonomiske og politiske avhengigheter. Jeg tror derfor ikke at forholdet mellom de to landene vil bli endret av den nåværende kasakhiske ledelsen. Men det kan endre seg hvis Russland blir alvorlig svekket som en konsekvens av krigen i Ukraina eller på grunn av sanksjonene som er pålagt landet av det internasjonale samfunnet.

Alzahov konkluderer:

– Så jo svakere Russland er, jo mer sannsynlig er det at Astana vil prøve å rekalibrere sitt bilaterale forhold til Moskva. Men hvis situasjonen forblir den samme som i dag, vil ikke den kasakhiske ledelsen ta noen aktive grep for å forandre den. For dem er det bedre å beholde status quo i forholdet til Kreml intakt, og ikke risikere å forarge Moskva ved å endre det.

– Fra Russlands synspunkt vil de gjerne ha en underdanig regjering i Kasakhstan. Hvis Kasakhstan blir for demokratisk, kan det bli fiendtlig innstilt til Russland. Kan slike betraktninger være en bremser for reelle demokratiske reformer i landet?

– Fraværet av demokratiske reformer koker helt klart ned til den kasakhiske ledelsens manglende evne og mangel på vilje til å endre situasjonen. Selvfølgelig er det visse risikoer involvert hvis man starter demokratiske reformer, noe som kan forarge det russiske regimet. Men dette er noe som utgjør en forskjell mellom en regjering som fremmer den nasjonale interessen, og en regjering som ikke fremmer den, argumenterer Alzhanov.

Den kasakhiske dissidenten og demokratiforkjemperen utdyper hva han mener:

– For at Kasakhstan skal være et stabilt og velstående land, så vel som et normalt medlem av det internasjonale samfunnet, må det være demokratisk, fordi det ikke finnes noen annen måte å være en vellykket stat i denne verden på. Men på grunn av den fullstendig autokratiske karakteren til det kasakhiske regimet og tidligere sovjetiske eliter, tenker ikke regjeringen i disse baner i det hele tatt, siden det vil hindre deres evne til å underslå penger fra og utnytte statlige ressurser for å berike seg selv.

Alzhanov konkluderer:

– Det er derfor regimet ikke tar demokratiske reformer seriøst og ønsker å beholde sine tette bånd med Moskva. Den russiske og kasakhiske kleptokratiske eliten forstår hverandre veldig godt og er på samme nivå: Regjeringen er ikke en offentlig enhet, men et verktøy som de kan bruke for å berike seg selv gjennom korrupsjon samtidig som de ikke stilles til ansvar overfor sine egne folk.

