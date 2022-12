annonse

I dag forventes det at Viggo Kristiansen frikjennes for drap og voldtekt.

Sammen med Jan Helge Andersen (41) ble Viggo Kristiansen (43) i 2022 dømt for de såkalte Baneheia-drapene, hvor to jenter på åtte og ti år ble voldtatt og drept. Agder lagmannsrett gav Kristiansen 21 års forvaring.

Når Kristiansen i dag trolig frifinnes, skjer det i Borgarting lagmannsrett ved dommer Tonje Vang. Tidligere i år gikk det opp for politi og påtalemyndigheter, slik Kristiansens støttespillere i årevis har påstått, at Kristiansen ikke kan ha begått handlingene som han er domfelt for, og Kristiansen ble løslatt fra fengsel.

Kristiansen hadde selv varslet sin tilstedeværelse på dagens rettsmøte, hvor han formelt skal frifinnes, men valgte til slutt å utebli. Kristiansen forventes likevel å dukke opp når Vangs kjennelse leses opp i ettermiddag.

Uansett ser Kristiansen på dagens rettsmøte som en psykologisk avslutning, uttaler hans forsvarer advokat Arvid Sjødin til NTB. Dommen mot Kristiansen er kanskje moderne norsk rettshistories verste justismord, ifølge NTB.

Kristiansen ble felt av et omstridt DNA-spor, og Kristiansens støttespillere har hevdet at både dette og andre beviser ikke holder vann. De har også ment at data fra mobilnettet viser at Kristiansen var hjemme da drapene fant sted.

Da riksadvokaten tidligere i høst holdt en redegjørelse om saken, fremholdt han at ingen tekniske beviser knytter Kristiansen til drapene. I dag skal aktoratet, forsvareren og bistandsadvokatene holde innlegg. Det hører til historien at Kristiansen også er dømt for seksuallovbrudd fra årene før Baneheia-drapene.

