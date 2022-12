annonse

Norge er et langstrakt land med stedvis spredt befolkning.

Likevel har vi gode kommunikasjoner, fra de øvre dalfører til den ytterste øy, takket være distriktspolitiske målsettinger om at hele landet skal være befolket.

Slik er det ikke i Alaska. Den amerikanske delstaten har en utstrekning på 1,7 millioner km2, rundt femten prosent av USAs samlede landareal. Til sammenligning er Norge 385.000 km2 stort – og da er øygruppen Svalbard og øya Jan Mayen medregnet.

I 1950 ble Port Alsworth grunnlagt på Alaskas sørkyst av en misjonær og hans kone. I dag har stedet i underkant av 200 innbyggere, og rommer blant annet et hvilehjem for sårede soldater og en bibel-sommerskole for ungdom. Post leveres med fly.

Stedet har imidlertid ingen matbutikk, og innbyggere er derfor avhengige av lufttransport for å fylle kjøleskapet. Avstanden til nærmeste dagligvare er over 250 kilometer (160 miles), og gjør at innbyggerne må ta fly frem og tilbake, ifølge NY Post.

På TikTok deler Salina (25), en av Port Alsworths innbyggere, filmsnutter fra sin hverdag i det kalde nord, herunder fra når hun og familien hver tredje eller fjerde måned setter seg på flyet. Det er vanskelig å ta med seg slikt som ferske bær hjem. Dette gjelder særlig når været er dårlig og returen til Port Alsworth kan ta en hel uke.

Derfor går det stort sett i hermetisert mat og varer som kan fryses. Når Salina skal kjøpe bananer, passer hun ofte på å kjøpe de minst modne. I en video fra oktober ser vi Salina og familien på shopping i Anchorage, delstatens største by. Lasten er ofte så stor at den må sendes tilbake til Port Alsworth på en separat flyvning.

