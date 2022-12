annonse

Presidentvalget 20. november 2022 var et av de mest betydningsfulle valgene for det kasakhiske demokratiet siden landets uavhengighet i 1991.

2022 var det mest turbulente året i vår nyere historie. Først ble Kasakhstan rystet av de tragiske hendelsene i januar da et væpnet kuppforsøk fant sted. En drøy måned senere brøt konflikten i Ukraina ut, noe som indirekte påvirket Kasakhstans økonomi.

Til tross for disse vanskelighetene begynte vårt folk et nytt kapittel i sin politiske utvikling. I mars foreslo Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev grunnlovsreformer som inkluderte begrensning av presidentens fullmakter, styrking av parlamentets rolle, økning av innbyggernes deltakelse i politiske prosesser og styrking av menneskerettighetene. 77 prosent av innbyggerne stemte for disse endringene i folkeavstemningen i juni.

Det er viktig å bemerke at presidenten ikke lenger kan ha to femårsperioder – nå er pesidentperioden begrenset til syv år uten mulighet for gjenvalg. Dette initiativet vil fjerne risikoen for maktmonopolisering og styrke de grunnleggende demokratiske prinsippene.

I forbindelse med grunnlovsendringene og reformene bestemte president Tokayev i september å få en demokratisk bekreftelse av sitt mandat for grunnleggende endringer i Kasakhstan i de neste syv årene. Landet vårt forandrer seg i raskt, og det er viktig for våre innbyggere å si sin mening om landets fremtidige utvikling.

Valget ga en mulighet til å vurdere Tokayevs tre år som president og å se om folk er enige i visjonen om et nytt Kasakhstan.

Seks kandidater med ulike politiske synspunkter deltok i valget, noe som ga velgerne brede valgmuligheter. For første gang i vår historie var det to kvinnelige presidentkandidater.

Valget ble holdt på en ærlig og åpen måte med nasjonale og internasjonale observatører. Valget ble observert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og andre internasjonale organisasjoner. Kasakhstan har alltid ønsket observatører og deres konstruktive tilbakemeldinger velkommen.

Når det gjelder OSSEs vurderinger, har vi kommentert disse, noe som er blitt nevnt tidligere. Det skal legges til at Kasakhstan ønsker å ytterligere styrke OSSE som en unik og nødvendig organisasjon. Vi mener at OSSEs potensial for konflikthåndtering og samarbeid ikke er brukt opp.

Kassym-Jomart Tokayev vant på en overbevisende måte. Videre satte selve valget en ny standard for åpenhet i Kasakhstans valgprosess og demonstrerte samfunnets utviklede politiske kultur og modenhet.

Nå er statens oppgave å videreutvikle et rettferdig Kasakhstan som en rettsstat som viser tilbørlig respekt for innbyggernes rettigheter. Det er mye som gjenstår for å gjøre Kasakhstan til et utviklet land med virkelig demokratiske institusjoner.

