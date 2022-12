annonse

Er Kasakhstan på vei til å demokratiseres, eller er det kun spill for galleriet?

Som tidligere meldt var Resett ved undertegnede nylig i Kasakhstan for å observere og rapportere fra presidentvalget, sammen med en større gruppe internasjonale journalister. Under oppholdet ble vi vist rundt på ut et lite utvalg av stemmelokaler, fikk snakke med lokale representanter, møte flere av presidentkandidatene, samt deltok på flere pressekonferanser med internasjonale observatører.

Vi deltok også på en håndfull pressekonferanser med diverse internasjonale observatører – fra ikke-, halv- og mellom-statelige internasjonale organisasjoner, som kom med synspunkter om den demokratiske prosessen og rettferdigheten av valget. Disse personene var rimelig unisone i sine konklusjoner om at valget i Kasakhstan foregikk i tråd med alle demokratiske prosesser.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), var derimot mer kritiske:

«Det tidlige presidentvalget 20. november i Kasakhstan fant sted i et politisk miljø som manglet konkurranse, og selv om valget var effektivt forberedt, understreket det behovet for ytterligere reformer for å bringe relatert lovgivning og implementeringen av den i tråd med OSSEs forpliktelser for å sikre ekte pluralisme,» heter det i en uttalelse fra organisasjonen rett i etterkant av valget.

Kasakhiske myndigheter, på sin side, var raskt ute med å avvise påstandene til OSSE:

«Den [rapporten] inneholder partiske konklusjoner, som viser en fullstendig uvilje til å anerkjenne utviklingen av den interne situasjonen,» heter det i en uttalelse fra kasakhisk UD, som også anklaget rapporten for å inneholde «ubegrunnede og ubekreftede påstander».

I etterkant av valget tok Resett også kontakt med flere andre Kasakhstan- og Sentral-Asia-kjennere for å høre hva de mener om den demokratiske prosessen og valget, inkludert: Sentral-Asia-ekspert Erica Marat fra National Defense University i Washington, D.C., Almaty-baserte Marius Fossum fra Den norske Helsingforskomité, samt den kjente regimekritikeren Dimash Alzanov, medlem av borgerrettighetsbevegelse Oyan Qazaqstan (Våkn opp Kazaskhstan), som er basert i Almaty.

Vi tok også kontakt med den kasakhiske ambassaden i Oslo, som har fått mulighet til å svare på tiltale. Les tilsvaret her.

Hva ble konklusjonen? Les under!

Erica Marat

– Hva mener du om presidentvalget? Handlet det kun om å sementere Tokajevs styre i forkant av det som er spådd å bli vanskelige økonomiske tider som regimekritikere hevder, eller handler det om å generere den politiske kapitalen som trengs for å gjennomføre reelle (smertefulle) demokratiske reformer, som styresmaktene hevder?

– Det er vanskelig å kalle det som fant sted et valg og det Tokajev lovet «reformer». Det var egentlig ingen andre enn Tokajev som realistisk sett kunne håpe på å vinne valget, så hele prosessen ble bare skreddersydd for at han skulle legitimere sitt grep om makten etter de tragiske hendelsene i januar, svarer Marat.

Les også: Sentral Asia-ekspert om Resetts invitasjon til Kasakhstan: – Propagandatur (+)

– Også, det han kaller reformer, er faktisk ikke reformer, men det er mer som missiver. Slik jeg forstår reformer er når det er en generell demokratisk konsensus om hva som må endres, hvordan institusjoner må skreddersys til behovene til samfunnet, ulike grupper, politiske prosesser og videre, men ingenting slikt skjer i Kasakhstan.

– Det er ikke en konsensusdrevet prosess, og Tokajev – sammen med sine nære lojalister – designer kun politikk som de tror vil fungere for landet og for regimet. Det var slik Nazarbajev gjorde det under sin 30 år lange regjeringstid. Noen av disse «reformene» var vellykkede, og førte til velstand og utvikling, men de utelot også store grupper av befolkningen fra å delta økonomisk vekst. Så endringene ble alltid designet av regimet for regimet, men egentlig ikke som en del av en dyptgående demokratisk prosess.

Marius Fossum

– Hva mener du om presidentvalget? Handlet det kun om å sementere Tokajevs styre i forkant av det som er spådd å bli vanskelige økonomiske tider som regimekritikere hevder, eller handler det om å generere den politiske kapitalen som trengs for å gjennomføre reelle (smertefulle) demokratiske reformer, som styresmaktene hevder?

– De smertefulle demokratiske reformene har vi til gode å se. Som det ser ut fra ståstedet til Den norske Helsingforskomité fra kontoret vårt i Almaty, så handler valget i stor grad om å konsolidere Tokajevs posisjon som Kasakhstans ubestridte president. Når det er sagt håper vi selvfølgelig at myndighetene setter i gang demokratiske reformer og en liberaliseringsprosess nå som valget er unnagjort, og vi oppfordrer Astana til å nyttiggjøre seg av landets rike og mangfoldige sivilsamfunn på veien videre.

Les også: Resett reiste til Kasakhstan: Hva skjer med reformene?

– På pressekonferansene i Astana på valgdagen og dagen derpå, var praktisk talt alle de internasjonale observatørene veldig positive til det de så og mener landet går i riktig retning. Hva synes du om dette?

– På selve valgdagen var vi ikke akkrediterte valgobservatører og kan ikke uttale oss om hva som foregikk inne i stemmelokalene, lokale observatører meldte om uregelmessigheter mens OSCE/ODIHR i sin «preliminary statement» etter valget pekte på blant annet manglende politisk konkurranse, og at innskrenkete fundamentale rettigheter begrenser rommet for kritiske røster. Dette understreker det vi selv ser i Kasakhstan og resten av Sentral-Asia – at det viktigste nesten aldri er selve valgdagen, men den politiske prosessen som foregår i forkant av den.

– I Kasakhstans tilfelle hadde regjeringspartiet Amanat nesten alle statens ressurser i ryggen til å fremme sin egen kandidat – president Tokajev. De brukte også statens maktapparat til å undertrykke den genuine politiske opposisjonen, som heller ikke under dette valget hadde anledning til å stille med sine kandidater.

– Ingen av de fem andre kandidatene var genuine utfordrere til Tokajev, og fikk ca. kun 12 prosent av stemmene mellom seg, og jeg vil bli overrasket om de ikke stemte på Tokajev selv. Den eneste rollen de spilte var å skape en illusjon av at det var en slags politisk pluralisme og konkurranse, men som sagt ble den politiske opposisjonen holdt utenfor nesten alle prosesser.

Les også: Overraskende grep fra Kasakhstans president: – En radikal omstart (+)

– De får for eksempel ikke registrere partiene sine. Og på selve valgdagens så vi spredte forsøk på sporadiske protester mot det demonstrantene mente var et rigget og ikke-rettferdig valg. Men de ble arrestert i løpet av noen minutter av ordensmakten, noe som er ganske illustrerende for hvordan det politiske landskapet i Kasakhstan ser ut.

– Hvordan kan eksterne observatører best vite om de lovede reformene finner sted?

– En benchmark som de kan se etter er om den politiske opposisjonen får lov til å operere fritt i landet fremover. Det ville i så fall ha vært en svært positiv utvikling, slik vi ser det, og dette oppfordrer vi kasakhiske myndigheter til å begynne med umiddelbart.

– Videre har de kasakhiske myndighetene jo sagt at det kommer parlamentsvalg allerede til neste år. Og hvis Tokajev-regjeringen virkelig er oppriktig når den snakker om demokratiske reformer, så må den la den politiske opposisjonen delta i valget allerede da. Dette ville vært et fantastisk sted å begynne, men vi får se hvordan det utvikler seg fremover.

– Hvis kasakhiske myndigheter virkelig mener alvor med demokrati, hva er ditt råd til dem fremover?

– Vi Den norske Helsingforskomité oppfordrer kasakhiske myndigheter til å tillate den politiske opposisjonen til å operere fritt. I denne sammenhengen skrev jeg nettopp en kronikk om den demokratiske prosessen i Kasakhstan. Et av våre viktigste poenger i disse dager at myndighetene bør sørge for en uavhengig hybrid-etterforskning av hva som akkurat skjedde under opptøyene i januar da flere hundre menneskeliv gikk tapt på tragisk vis.

– Det vil være et naturlig og viktig sted å begynne for styresmaktene i Kasakhstan, ettersom januar-begivenhetene har blitt et nasjonalt traume for landet. Et oppgjør med det som skjedde og en slags ansvarliggjørelsesprosses for dem som stod bak er den eneste måten for landet å komme videre på. Det vil også bidra enormt til å gi troverdighet til reformene det snakkes om, samt å gi politisk legitimitet til Tokajevs presidentskap.

Dimash Alzhanov

– Hva mener du om presidentvalget? Handlet det kun om å sementere Tokajevs styre i forkant av det som er spådd å bli vanskelige økonomiske tider som regimekritikere hevder, eller handler det om å generere den politiske kapitalen som trengs for å gjennomføre reelle (smertefulle) demokratiske reformer, som styresmaktene hevder?

– De genuine demokratiske reformene er ikke på dagsorden; det handler bare om å øke presidentens politiske legitimitet. Tokajev posisjonerer seg med hensyn til alle problemene som Kasakhstan står overfor og sannsynligvis vil møte i de kommende årene, og styrker sitt styre deretter.

– Det handler ikke bare om spørsmålet knyttet til usikre økonomiske tider, men også den politiske dimensjonen, som i stor grad er knyttet til usikkerheten rundt Putins regime etter invasjonen av Ukraina: Kommer han til å bli ved makten? Hva vil skje med det postsovjetiske rommet etter at krigen er over?

– Alle disse sakene har hatt en innvirkning på Tokajevs beslutning om å avholde hurtigvalg. I mai endret regjeringen grunnloven, men ikke presidentperioden. Og ikke lenge etter kom presidenten og hans nære team opp med ideen om å avholde hurtigvalg, så i løpet av noen få måneder endret de grunnloven igjen og økte årene med presidentskap fra 5 til 7 år, men med én enkelt periode. Etter siste grunnlovsendring, vil Tokajev få syv år ved makten uten å tape to år fra forrige periode.

Les også: Resetts Kasakhstan-spesial: Kasakhisk pro-demokrati aktivist slakter reformene (+)

– Hovedmotivasjonen bak disse hurtigvalgene var derfor å garantere presidentskapet hans og styrke grepet om makten og konsolidere styret sitt så raskt som mulig.

– Ifølge de internasjonale observatørene i Astana gikk valget i henhold til internasjonale normer. Var valget rettferdig etter din mening?

– Det var ikke rettferdig og ikke engang i nærheten av de demokratiske standardene. De eneste reelle og upartiske internasjonale observasjonene når det gjelder valg er fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSSE/ODIHR. Resten av de internasjonale observatørene som var til stede i Astana var ikke nøytrale, da mange var en del av organisasjoner som både Russland og Kasakhstan er medlemmer av, som for eksempel CIS.

– For det andre var det ingen opposisjonskandidater som konkurrerte i valget, og ingen opposisjon var lovlig tillatt i Kasakhstan. Som OSSE/ODIHR-observatørene bemerket, var valget uten konkurranse – som betyr ikke demokratisk. Resten er bare detaljer for politisk regime. Opptellingen av stemmer, valgdagens prosedyrer gikk derfor ikke etter demokratiske standarder. De innenlandske observatørene var begrenset i rettigheter ved lov og kunne ikke engang samle inn nok ressurser for å utføre pliktene sine. Vi hadde noe sånt som 250 nasjonale regjeringssponsede observatører, som er enkle å manipulere, noe som myndighetene gjorde.

– For det tredje kunne våre egne innenlandske valgobservatører som gjorde parallell telling av valgdeltakelse over hele landet observere at regjeringen økte valgdeltakelsen betydelig. Dataene deres viste for eksempel at valgdeltakelsen i Almaty var rundt 18 prosent, mot 27 prosent ifølge den offisielle valgdeltakelsen.

– Trengte Tokajev virkelig å trikse med tallene hvis han kom til å vinne uansett?

– Valgdeltakelsen var hovedspørsmålet. Før dette valget kritiserte sivilsamfunnet Tokajev-administrasjonen for å gjøre det samme som Nazerbajev gjorde under sitt styre. Saken er at opposisjonen var fullstendig knust og ikke i stand til å organisere seg, da de de facto er ulovlige i landet.

Les også: Resetts Kasakhstan-spesial: Kasakhisk pro-demokrati aktivist slakter reformene (+)

– Ettersom regjeringen kontrollerer opptellingen, hadde ikke opposisjonen andre midler til å påvirke valgresultatene enn å boikotte dem. Faktisk, siden det ikke fantes noen reell alternativ kandidat til Tokajev og ingen måte å stemme ham ut på, var boikotte den eneste måten å protestere mot valget.

– Lav valgdeltakelse betyr lav legitimitet, så de jukser for å oppnå høy valgdeltakelse. I noen områder kom de opp til 80-85 prosent. Men i rettferdige valg ville det vært svært lav valgdeltakelse – rundt 20 prosent. Og hvis valgdeltakelsen bare hadde vært 20 prosent, ville det knust ideen om en bred offentlig støtte til Tokajevs styre, redusere hans politiske legitimitet, noe som igjen ville ha begrenset hans makt. For regjeringen var tanken dermed å vise at Tokajev gjorde det bedre enn ved valget i 2019.

– I sum er det ingen reelle demokratiske valg i Kasakhstan. I tillegg til mangelen på konkurranse, har regjeringen også full kontroll over alle valgprosedyrer – inkludert registrering og opptelling. Alt er under streng kontroll og det er nesten ingen muligheter til å blande seg inn og sørge for at alle stemmene er beskyttet og blir telt. Det er derfor det kasakhiske folket ikke stoler på valget i det hele tatt og avstår fra å delta.

– OSSE har kritisert valget for mangel på politisk konkurranse, men de sa aldri noe om valgdeltakelsen var kunstig høy. Hva sier du til dette?

– De internasjonale observatørene fra OSSE/ODIHR hadde ikke nok observatører på bakken for å gi det riktige bildet. Til det måtte man ha vært til stede på valglokalene hele dagen, noe de ikke har råd til på grunn av et begrenset antall utsendte korttidsobservatører. ODIHR-metodikken fokuserer ikke på valgdeltakelse spesifikt, men på generelle prosedyrer. Deres observatører fikk i oppgave å besøke flere valglokaler i løpet av valgdagen. I tillegg, til informasjon fra deres korttidsobservatører, tok OSSE/ODIHR hensyn til funn fra uavhengige innenlandske observatører på valgdagen for å tegne det riktige bildet.

– Mine kolleger fra uavhengige observatører (NGO) som var tilstede i antall valglokaler i Almaty og gjorde parallell telling av valgdeltakelsen hele dagen. I en offentlig uttalelse sa de at valgdeltakelsen var 18 prosent.

Yerkin Akhinzhanov, Kasakhstans ambassadør til Norge, svarer på kritikken her:

