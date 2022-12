annonse

Fritidsboliger får ikke strømstøtte. På hytta må man betale markedspris pluss avgifter.

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group har i DN tidligere spådd priser opp mot 10 og 20 kroner i enkelttimer denne uken etter at kald, vindstille luft har lagt seg som et lokk over både Norge og kontinentet, kombinert med utkobling av kjernekraft.

Senioranalytiker hos Volue Insight, Olav Johan Botnen slår fast at strømprisene vil ligge på høyt nivå helt frem til fredag.

– Vi vil ligge på priser rundt 4,50 kroner per kilowattime i Sør-Norge helt frem til vi får mer vind og mildere vær inn mot helgen. Vi vil da trolig få priser rundt en krone lavere – og kanskje to kroner lavere på søndagen. Neste uke, når mildværet kommer for alvor, regner vi med priser rundt tre kroner, sier han til Dagens Næringsliv.

– Vi må huske at ressurssituasjonen er en helt annen nå enn den var før kuldebølgen kom. For en måned siden hadde vi normalt med vann i magasinene i sør. Nå mangler vi fem TWh vann og like mye snø – så altså til sammen ti TWh fordi kraftprodusentene har tappet veldig mye fra magasinene samtidig som det ikke er kommet nedbør. Dermed er vannet blitt mye mer verdifullt.

Ti TWh er et helt år for en halv million husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kilowattimer.

