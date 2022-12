annonse

Stortingsrepresentant Marius A. Nilsen (Frp) mener at regjeringen er mer opptatt av å hale ut tiden enn å skjerme strømkunder fra nye prissjokk.

– Vi som trodde at fire kroner for en kilowattime med strøm er hinsides, må tenke om igjen. Nå varsler kraftanalytikere priser på helt opp mot det femdobbelte om kort tid, skriver Marius A. Nilsen i Nettavisen.

– Strømprisen de kommende dagene og ukene kan bli over 70 ganger høyere enn snittprisen de siste 12 årene. At dette skjer under en Ap og Sp-regjering som, for under ett år siden, lovte at det skulle bli vanlige folks tur fremstår som en dårlig vits.

Nilsen sitter i Stortingets energi- og miljøkomite. Han påpeker at situasjonen er alvorlig for husholdninger som sliter med å få endene til å møtes og for norske bedrifter som må permittere ansatte eller gå konkurs.

– De skyhøye strømprisene er bare toppen av et isfjell fylt med høyere kostnader, økt rentenivå og et skatte- og avgiftstrykk som savner historisk sidestykke, sier han.

– Norge har nå en tilnærmet normal fyllingsgrad i vannmagasinene. Dette gir oss et kraftoverskudd som isolert sett ville ha bidratt til lave kraftpriser. Når det motsatte nå er tilfelle, skyldes det at europeiske land har et umettelig kraftbehov som strømkundene i Norge må betale dyrt for, på grunn av rødgrønn handlingslammelse.

