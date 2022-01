annonse

annonse

Under koronapandemien har ansatte ved Boris Johnsons kontor holdt ukentlige vinfester i Downing Street, ifølge avisen Daily Mirror, gjengitt av NTB.

De ansatte skal blant annet ha kjøpt inn et spesielt vinkjøleskap i forbindelse med sammenkomstene, som blir omtalt som «Wine Time Friday’s».

Statsministeren selv skal jevnlig ha deltatt på festene, og skal ha oppfordret de ansatte til å «lette på trykket», selv om det av smittevernhensyn var strengt forbudt med sosiale arrangementer innendørs.

annonse

Reportasjen kommer på slutten av en uke som har vært preget av den ene pinlige avsløringen etter den andre om brudd på koronarestriksjonene under nedstengingene som Storbritannia har hatt under pandemien.

Beklagelse til slottet

En av festene ble holdt kvelden før prins Philips bisettelse, som vil gå ned i historiebøkene fordi dronning Elizabeth måtte sitte helt alene på kirkebenken under seremonien. Kun 29 personer var til stede på seremonien grunn av smitterestriksjonene.

Fredag sendte statsministerens kontor en sterk beklagelse til dronningen.

annonse

Hvorvidt Johnson og hans ansatte var klar over at de brøt loven under de tidligere nedstengingene, er et sentralt spørsmål. Neste uke er det ventet en rapport om saken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474