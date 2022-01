annonse

annonse

Folkehelseinstituttet vurderer nå hvordan et coronapass kan tas i bruk. – Det er vanskelig å se at det kan begrense smittespredning, sier FHI-direktør, ifølge NTB

– Vi jobber nå med å vurdere konkrete forslag om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Det er deretter opp til regjeringen å beslutte om og hvordan dette eventuelt skal tas i bruk, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

På koronapressekonferansen torsdag sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen fremdeles vurderer å innføre coronapass, og at saken nå har blitt sendt til fagetatene.

annonse

– Vil ikke begrense smitte

Knudsen tror ikke at en innføring av coronasertifikatvil begrense smittespredningen i samfunnet.

– Etter at omikron har blitt dominerende, og vaksinene har mindre effekt på smittespredning med omikron, mener vi at det er vanskelig å se at koronasertifikat kan bidra til å begrense smittespredning. Ett formål med bruk av koronasertifikat kan være å bidra til gjenåpning for vaksinerte og beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom, men effekten er usikker, sier hun.

I sin risikovurdering som ble publisert onsdag denne uken, skrev FHI at de ikke anbefaler bruk av coronapass innenlands.

annonse

Gun Peggy Knudsen argumenterer med at debatten om innføring av coronasertifikat i stor grad er en verdimessig og politisk vurdering. Det handler om hvordan man skal vektlegge den enkeltes frihet til å velge sykdomsrisiko for seg selv, opp mot kapasitet i helsetjenesten for befolkningen i sin helhet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474