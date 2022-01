annonse

FrP har fremmet forslag i Stortinget for å få ned strømprisen. De ville fjerne elavgiften og merverdiavgiften samt sette en makspris på 50 øre. Men det har blitt nedstemt.

Marius A. Nilsen fra Fremskrittspartiet sitter i Stortingets energi- og miljøkomité. Han krevde svar fra statsråden om hva regjeringen skal gjøre med de høye strømprisene.

Nilsen spurte også hva de skal gjøre for å hjelpe folk flest og de som får økonomien sin ruinert, og ikke minst, hva regjeringen skal gjøre for å hjelpe næringslivet, slik at ikke bedrifter går konkurs og arbeidsplasser forsvinner.

Han venter fortsatt på svar.

– Stabil og rimelig fornybar kraft er en av forutsetningene for å leve, virke og drive næringsvirksomhet i Norge. Mister vi tilgangen på rimelig kraft i Norge, så vil næringslivet miste konkurransekraft, og kraftkrevende industri og annen industri vil forsvinne. Det vil være en katastrofe, sier Marius A. Nilsen til Resett, og mener at EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge:

