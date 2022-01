annonse

Oljeprisen kan bli «dystopisk høy», advarer bank.

Fra bunn-nivåene i den første fasen av covid-19-pandemien har oljeprisen hentet seg kraftig opp i løpet av 2021.

Nå handles det sorte gullet, nærmere bestemt Brent-varianten, også kjent som nordsjøolje, for 86,32 dollar fatet.

Men skal vi tro analytikerne i Jyske Bank, vil oljeprisen ikke bare kunne bli enda høyere – men dystopisk høy.

Det skriver Børsen.dk, gjengitt av E24.

Grunnen, antyder Jyske Bank, er at oljenei-bevegelsen får petroleumsindustrien til å undervurdere fremtidens etterspørsel og dermed trappe ned investeringene.

– En illusjon som under gitte forutsetninger åpner for et kjempestort gap mellom etterspørsel og produksjon, og gjennom dette en dystopisk høy oljepris som er nødvendig for å fjerne tilstrekkelig etterspørsel, skriver Jyske Banks oljestrateg Jan Bylov.

Bylov vurderer også at oljemotstandere dermed utilsiktet styrker OPEC-landene, herunder Saudi-Arabia, foruten Russland, som kan gni seg i hendene mens verdens land overbyr hverandre på grunn av stadig knappere tilbud av olje og gass.

