Kjetil Rolness lot seg forarge over at Dagsavisen snakket varmt om to hijab-kledte jenter. Det var en forbrytelse mot god skikk og bruk. I medie-Norge er hijaben et anti-rasistisk symbol.

Dagsavisen hadde i ett og samme lørdagsnummer gjort to separate portretter. Den ene av poet, forfatter, debattant og Fett-redaktør Sumaya Jirde Ali og den andre modell, influenser og Vogue Scandinavia-redaktør Rawdah Muhammed. Begge med hijab.

«De er tøffe. De er rå. De dekker til håret sitt etter gammel religiøs skikk for ikke å tiltrekke seg menns seksuelle oppmerksomhet. Og de framstilles som feministiske forbilder i en «moderne, uavhengig og samfunnskritisk kvalitetsavis» som mottar 30 millioner årlig i statsstøtte,» skrev Rolness på Facebook. som kommentar til netopp denne forsiden.

Deretter kom kritikken og Rolness’ mange tilsvar og forsvar. Jeg synes han gjør en god jobb i så måte. Han utfordret tross alt to ikon for det progressive Norge.

Da Resett tilbake i 2018 satte fokus på medienes og samfunnselitens dyrking av den gang unge Sumaya Jirde Ali, ble det en storm uten like. Vi gjorde det av mye samme grunn som Rolness påpeker. Dette har ikke først og fremst med de hijab-kledte kvinnene selv å gjøre, som det har å gjøre med uvitende nordmenn i mediene som ikke forstår hva det er de fremmer.

Som Rolness skriver i Medier24 er hijab et «plagg som over store deler av verden er et symbol på kvinneundertrykkelse og kjønnsegrering, [men som] framstilles i norske medier som et frihetssymbol.»

Hva er egentlig islam?

I boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion skriver vi utdypende om hijaben symbolske rolle for islamsister i den vestlige verden. Vi siterer blant annet egyptere Tarek Heggy, forfatter av en rekke bøker og født inn i en velstående egyptisk familie i Kairo. Han mener presset for å få jenter til å gå med hijab ikke bare er et uskyldig uttrykk for religionsfrihet. Det er «symbolet, logoen til en spesiell politisk bølge.» Jo flere kvinner som bruker hijab, desto flere følgere har islamistene og større maktfaktor er de i Europa, sier han. «Hijaben er logoen. Det er merkenavnet til islamistene.»

Hijab røyker ut rasistene

De hijab-kledte jentene som profileres i norske medier som Dagsavisen og NRK snakker ofte også om den rasismen de opplever fra nordmenn når de bruker plagget. Også dette passer godt inn i den fortellingen mediene ønsker å fremme av nordmenn som intolerante rasister. Men er Rolness rasist? Det kan han bare selv vite, men at han lar seg provosere av hijab trenger ikke bety annet enn at han har forstått det mange muslimer selv har forstått: At hijaben nettopp er symbolet på en politisk religion, og en form av islam som søker dominans, over kvinner, over hele samfunnet. Også i de samfunn hvor islam kun er et nylig, og innvandret, fenomen.

Rolness kommer nok ned med beina på jorden selv etter denne kontroversen. Han pleier det. I neste omgang vil han finne noen som mener det samme som hans selv om islam, men de vil han si er rasister og fremmedfiendtlige og ikke som han selv: En moderat mann i sentrum. Dermed har han markert distanse og tatt avstand, slik flokken krever. Men jeg tror dette blir av de siste gangene Rolness kommer til å ytre seg om hijab. På en måte vitner det om at han ikke helt har fått med seg tidsånden at han i det hele tatt tok det opp denne gang.

For det er knapt noen i det gode selskap som lenger reagerer på dette skautet i Norge. Snarere vil enhver anstendig bedrift og annonsør sørge for å ha en jente med hijab med. Ta for eksempel denne annonsen for Accenture på E24 den 6. august 2021.

Hijabjentene tas med i annonsene av folk som dermed vil vise hvor tolerante og inkluderende de er. Hijaben er blitt selve symbolet på aksepten for det mangfoldige samfunn.

Til grunn for hvordan islam slipper til og endog promoteres i våre dager, ligger en fundamental kunnskapsløshet. Det skyldes at norsk skoleverk helt bevisst unnlater å fortelle om sentrale aspekter ved det eksempel og forbilde Muhammed skapte, og at mediene og politikere heller ikke vet nok om islam eller, om de gjør det, vil fortelle det videre i offentligheten. I stedet ønsker de å lage lover mot å kritisere islam under dekke av at det er «hatytringer» og «konspirasjonsteorier».

At Kjetil Rolness ikke har fått med seg det og nå er overrasket over all kritikken han får, viser kanskje at han ikke helt har fått med seg hvordan samfunnet rundt ham utvikler seg.

Hijaben har kommet for å bli i Norge. Det finnes ingen vilje – eller kunnskap – til å kjempe i mot. Tvert i mot, hijaben er blitt symbolet på frihet, feminismen og antirasisme.

Det er faktisk helt sant.

Denne artikkelen har ikke kommentarfelt fordi Sumaya Jirde Ali blir omtalt.

