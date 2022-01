annonse

For tredje gang har politiets langholdsvåpen ukontrollert avfyrt seg selv. De spesialutdannede skarpskytterne har ingen tiltro til våpenet og frykter for publikums beskyttelse og sikkerhet.

Til tross for at de polititjenestemenn det her gjelder, ikke har vært i berøring av våpenets avtrekkermekanisme, har det under trening utilsiktet gått av tre skudd. Det er Politiforum som i utgangspunktet avdekker og avslører dette.

Med et profesjonelt avansert teknisk nyprodusert langholdsvåpen, skal dette ikke kunne skje. Det skal rett og slett ikke være mulig. Ved de to første, ukontrollerte hendelsene, var skarpskytterrifla skarpladd. Ved tredje ukontrollerte avfyring var den ladet med løsammunisjon.

Heldigvis, har er så langt ingen kommet til skade i forbindelse med disse skremmende skuddhendelsene. Skarpskytterrifla er en Steyr SSG 08 som ble innkjøpt av politiets fellestjenester (PFT) i 2019. Dette våpenet har en manuell repeteringsmekanisme – «bolt action».

Selve anbudsrunden og innkjøpsprosessen rundt dette langholdsvåpenet, var omstridt blant flere av dem som skulle bruke våpenet. Dette fordi brorparten skal ha ønsket seg et halvautomatisk våpen. Avtalen med våpenprodusenten Steyr Arms, var en leveranse på mellom 140 og 190 skarpskytterrifler.

Tillitskrise

Mange av de politiansatte som på nasjonalt nivå er håndplukket som skarpskyttere, setter nå foten ned og sier klart fra. Samtidig vurderes innlevering av våpenet for godt, da de ikke lenger stoler på det.

Tenk, i en gitt situasjon – når man for eksempel er utplassert på en observasjonspost og sveiper over menneskemengden med kikkertsiktet – så går plutselig våpenet av.

Forbud

Etter den siste ubevisste alvorlige hendelsen med våpenet, er det nedlagt et midlertidig bruksforbud. Det vil si at de fleste av landets politidistrikt per i dag, ved blant annet en alvorlig gisselsituasjon eller presserende alvorlige politioppdrag – ikke kan benytte sine spesialutdannede skarpskyttere.

Politidirektoratet (POD) og Politiets fellestjenester (PFT) vurderer nå å «friskmelde» det samme langholdsvåpenet. Det er bemerkelsesverdig at samme våpen, etter to helt ukontrollerbare skudd gikk av, tross alt ble godkjent og gjeninntatt for bruk hos norsk politi igjen for to år siden.

Dette – før det igjen smalt for tredje gang.

Sett i relasjon til ovennevnte, er det vel naturlig å forvente at meningene til de tjenestepersonene som har fått utdelt et slikt våpen, vil være tungtveiende.

Nobels fredspris

Da Nobels fredspris ble tildelt 10. desember 2021, var det bruksforbud på politiets skarpskytterrifle. Derfor måtte politiets beredskapstropp, kjent med kallenavnet «Delta», gjennomføre dette sikringsoppdraget.

«Delta»

Politiets Beredskapstropp er en enhet på ca. + – 120 mann som er stasjonert på det Nasjonale beredskapssenteret like utenfor Oslo.

Denne spesialstyrken i politiet består av spesielt dedikerte og selekterte politimenn. Disse skal i utgangspunktet på kort varsel kunne operere og aksjonere rundt omkring i hele kongeriket Norge. Men, det sier seg selv – er det for eksempel en flykapring i Kirkenes, vil det ta mange timer å forflytte en aksjonsstyrke fra Beredskapssenteret i Oslo, selv om politihelikopteret er tilgjengelig.

Men, en digresjon fra min side, jeg er sikker på at den sittende politimesteren i Finnmark, med sine dyktige medarbeidere, hadde håndtert og avsluttet nærværende tiltenkte problemstilling lenge før beredskapstroppen ankom Høybuktmoen flyplass i Kirkenes (med eller uten skarpskyttergeværet det her er nedlagt bruksforbud mot).

Våpen

I denne saken er det særdeles bemerkelsesverdig at norsk politis spydspiss – Delta, har valgt andre skarpskyttervåpen enn det som er tema for denne artikkelen. Ekspertisen («Delta») velger å foretrekke et par andre spesialvåpen for å eventuelt sette en person ut av spill på svært langt hold; nærmere bestemt: Sig Sauer SSG 3000 skarpskyttergevær og Barret MRAD skarpskyttergevær.

En politistat i staten?

Alle operative politifolk som er godkjente i så måte, er utstyrt med en pistol av typen Heckler & Koch P30. Den kan ta 15 skudd i magasinet.

Beredskapstroppen var ikke fornøyd med denne pistolen, som alle de andre operative politifolkene i Kongeriket Norge benyttet seg av. Beredskapstroppen vraket denne pistolen på grunn av påstått funksjonsfeil. Merkelig, i og med at det over en tiårsperiode ikke har vært innrapportert en eneste funksjonell uønsket hendelse med dette våpenet.

Beredskapstroppens leder, Helge Mehus, fikk det uanstrengt som han ville. Få dager etterpå, ble det kjøpt inn nye pistoler til beredskapstoppens ansatte: SIG Sauer P320 X.

