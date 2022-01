annonse

Demonstrantene hevder myndighetene prøver å påtvinge vaksiner på befolkningen.

Det oppstod kaos onsdag ettermidag i hovedstaden Sofia i Bulgaria. Flere tusen vaksinepassmotstandere hadde samlet seg og prøvde å storme parlamentbygget der politikere oppholdt seg, melder Reuters.

Demonstrantene krever at myndighetene skroter innføringen av et obligatorisk vaksinepass som de mener er et påskudd for å tvinge folk til å ta coronavaksinen.

Demonstranter, hvorav mange ankom med busser for demonstrasjonen, prøvde å presse seg gjennom det store politioppbudet rundt parlamentet får å nå bygningen.

Demonstrantene skal ha ropt «Frihet».

Bulgarere må bruke munnbind innendørs og på offentlig transport. De må vise vaksinepass for å komme inn på restauranter, kafeer, kjøpesentre og treningssentre.

På sosiale medier har mange lagt ut videoer av demonstrasjonen. En video viser innsiden av bygningen der politikere ser ut mot folkemengden som prøver å presse seg inn.

Ifølge Reuters ble mange personer skadet under demonstrasjonen.

Bulgaria 🇧🇬 Anti Everything 🔥 From the View from inside, it looks like parliamentarians were scrambling for their lives 👇👊 pic.twitter.com/QvKdN7QFXk — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) January 12, 2022

