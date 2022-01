annonse

annonse

Sesongens første episode av farmen skuffet ikke med drama og intriger. Tirsdag kveld braker det løs med en fersk ny sesong av «Farmen kjendis».

De 12 deltagerne skal kjempe om kampen for tilværelsen, og isolere seg fra vår tid. De skal nemlig tilbake 100 år. Håndballspiller Kjersti Grini (50) kommer med en bemerkning under kuslipp som vekker oppsikt innad gruppen.

«Det ser ut som en negerku. Hun er jo helt svart i ansiktet,» sier Grini, og ler av bemerkningen sin. Musikker og skuespiller Adam Ezzari svarer, «Kjersti, sånn snakker vi ikke.»

annonse

Likevel er det «sommerhytta»-vinner og influenser Øyunn Krogh (26) som reagerer sterkest.

Ordet neger har en lang og negativ historie. Men ikke i Norge

N-ordet har blitt brukt i rasistiske sammenhenger i noen land Det er et ord mange forbinder med undertrykkelse, tortur og folkemord, men ikke noe av dette har en historisk tilknytning til Norge. Nordmenn har i alle år brukt ordet nøytralt – for å beskrive en person med mørk hud. Generasjonsforskjellene gjør det vanskelig for unge å forstå at dette ordet ikke blir brukt nedlatende av de eldre, men noe de både lærte på skolen og brukte til daglig.

annonse

Gruppen Hellbillies hadde en sang mange mener er et stykke norgeshistorie, der de brukte ordet neger. Da sangen ble utgitt i 1996, var det norske folk begeistret for denne fengende låten. «Eg så ‘n fysst på perrongen. For meg so va’ræ ein sensasjon. Han kom med toget frå Drammen. Ein neger sto på Ål stasjon» ble det sunget.

Mange liker den nok ennå. Men i 2015 ble bandet lei rasismeanklagene og droppet sangen. Den spilles ikke lenger på deres konserter. På nett er ordet neger fjernet, men sangen kan søkes opp som «På Ål stasjon». I følge bandet selv handler sangen om året 1965 og en bygdegutt som for første gang møter en neger.

Konstruert rasisme er lukrativt

Både Antirasistisk Senter og andre organisasjoner har som mål å presse enkeltpersoner som de mener bruker «feil språk» om minoriteter i Norge. Det rabalderet som ble skapt i Farmen for Kjersti Grini er ikke helt nytt fenomen. Denne amerikaniserte følsomheten overfor ord, har de siste årene skapt stor splittelse i vårt samfunn. Denne typen krenkelseshysteri skaper en «oss mot dem»-mentalitet, som også tillegger brukerne av ordet hensikter de ikke har. På den måten blir også noen gjort til ofre og andre til overgripere. I offerposisjonen skapes en mentalitet om at andre er slemme. Vi lever i en farlig tid når bruken av et ord kan skape mistanker om rasisme, der den som sier ordet neger blir hetset, trakassert og forfulgt.

Jeg ønsker å avslutte kommentaren min ved å dele en annen sang med dere, Torbjørn Egners vise om Vesle Hoa. Det er flere grunner til at jeg deler den: I likhet med Neger’n på Ål stasjon spilles den ikke lenger i radio – som følge av en debatt om bruk av ord som “neger” og “hottentott”. Den er også fjernet i fra nye opplag av Egners visebok Kaptein Sorte Bill og 40 andre Egnerviser.

Er det noen som får assosiasjoner til George Orwells bok 1984 – og fenomenet nytale (newspeak)? Jeg deler den også på grunn av selve sangen. Den er fengende og god – og handler om en liten gutt som heltemodig redder stammen sin mot trusler fra en ytre fiende.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474