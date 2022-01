annonse

Biden har hatt store utfordringer i et land der splittelsen mer ser ut til å øke enn å bli mindre.

– USA ser allerede ut til å ha mistet troen på Biden. Det var det som skjedde med Jimmy Carter. Jeg tror ikke Biden er dyktig nok til å omstille seg, slik Bill Clinton klarte, sier seniorforsker Hilmar Mjelde ved Norce til NTB.

Han peker på uttrekkingen av Afghanistan som den største fiaskoen. Under sitt første år har Biden mistet mye politisk kapital.

– De store prosjektene til Biden er vanskelig å gjennomføre så lenge Kongressen ikke samarbeider. De større tingene han har lovet, som for eksempel en valgreform, henger fast i Senatet. Der er det ikke flertall, sier USA-ekspert og rettsviter Sofie Høgestøl til NTB.

Blant demokratene, er det 51 prosent som er misfornøyd med Biden nå, og kun 43 prosent som sier seg fornøyd.

– Republikanerne vil vinne tilbake flertallet i Representanthuset i november, og da er det reell fare for at Biden blir stilt for riksrett, selv om det ikke finnes noen saklig grunn for det, sier Hilmar Mjelde.

