annonse

annonse

Helgeland tingrett innleder mandag rettssaken mot en politimann i 30-årene som er tiltalt for voldtekt.

Det er i alt åtte fornærmede kvinner i saken som er berammet fra 17. januar til 25. februar i tinghuset i Mo i Rana. Tiltalen mot tjenestemannen fra Nordland politidistrikt ble tatt ut av sjefen for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, i mai i fjor, skriver NTB.

– Han benekter straffskyld etter tiltalen og ser frem til at saken endelig kommer opp slik at han får forsvart seg mot anklagene, skriver en av hans to forsvarere, advokat John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB.

annonse

Ifølge tiltalen skal politimannen over en toårsperiode ha utnyttet sin stilling til å ha seksuell omgang med sju kvinner, og for to av disse er han tiltalt for voldtekt.

Mannen skal ha møtt kvinnene i forbindelse med jobben som politibetjent.

Tjenestemannen er i tillegg tiltalt for et grovt brudd på tjenesteplikten mot en åttende kvinne, som han skal ha skrevet seksuelle meldinger til.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474