annonse

annonse

Telemark tingrett skal mandag behandle en sak som gjelder krav om erstatning som følge av mobbing på to skoler i Drangedal.

Det som på et tidspunkt var 80 mulige erstatningskrav etter mobbing, har kokt ned til ett. Cecilie Haugen er alene om å gå til sak mot Drangedal kommune. Hun krever erstatning for at hun under skolegangen på Bostrak barneskole og Drangedal ungdomsskole skal ha blitt utsatt for mobbing både på skolen og skoleveien, ifølge Telemarksavisa.

– De ansatte var kjent med mobbingen uten å gjøre noe for å forhindre mobbingen og sørge for at hennes rett til trygt skolemiljø var oppfylt. Cecilie Haugen vil anføre at den langvarige mobbingen har ført til varige skader, lød det i sluttinnlegget fra prosessfullmektig Gitta Barth.

annonse

De to forsvarerne i saken, advokatene Renate Lia og Johannes Kleppe, fremhever at det er elevens subjektive oppfatning av mobbing som skal legges til grunn.

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard ved Nic Waals Institutt, vurderer ifølge sluttinnlegget at det foreligger kompleks Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), forårsaket av mobbing.

I sitt sluttinnlegg skriver kommunens advokat Terje Marthinsen at kommunens ansatte ikke har opptrådt uaktsomt.

annonse

For å underbygge mobbingen har de videre stevnet medelever på ungdomsskolen som har tatt skolebuss sammen med saksøker, klassevenninner og en annen jente som skal ha flyttet fra Drangedal på grunn av omfattende mobbing.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474