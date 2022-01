annonse

Færre enn noen gang får beskyttelse av oss, og asylsøkere opplever å bli nektet familiegjenforening eller bli sendt tilbake til livsfarlige land.

– Vi har nok med oss selv og vil ha vårt kosemoseland for oss sjøl. Det hele er bare flaut og skammelig, skriver rødt-medlem, Kjersti Anyango Sigvang Bergquist i AN, og fremmer en løsning:

– Det beste du kan gjøre for verdens flyktninger er å stemme Rødt ved neste valg, eventuelt meld deg inn! Alternativt kan du stemme SV. Så kanskje vi fra Norges side kan få vist litt norsk solidaritet igjen! Det er på høy tid!

Hun sier at Norge nå er et av landene i Europa med strengest asyl- og flyktningpolitikk.

– Hva koster det ikke å drive å fiske opp flyktninger i Middelhavet og andre steder, for så å plassere stakkarene i overfylte flyktningleirer som fungerer som fengsel. De slipper aldri ut, for ingen vil ha dem. Og hjem kan de ikke dra, for de har ikke noe hjem. Hjemmet deres er bombet eller tatt over av IS eller Taliban eller Boko Haram – eller israelske bosettere.

Rødt-medlemmet mener at Arbeiderpartiet er like ille som Fremskrittspartiet. Hun sier at Norge vil ikke hjelpe mennesker på flukt.

– Arbeiderpartiets forslag i Stortinget om at asylsøkere skal kunne sendes til såkalte «trygge tredjeland» utenfor EU reiser alvorlige spørsmål ved asylsøkernes sikkerhet og menneskerettigheter. De har ingen rettigheter.

– Dette er total ansvarsfraskrivelse fra AP, som dytter ansvaret for verdens flyktninger over på fattige land utenfor Europa – som allerede tar et uforholdsmessig stort ansvar. Rike land som Norge kjøper opphold til flyktningene i andre, såkalte tredjeland, som ofte er fattige og ustabile. «Vi» selger bare flyktningene videre, slik at VI slipper å ha dem HER.

