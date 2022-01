annonse

Det ble hett da byrivalene Sevilla og Betis møttes til kamp i den spanske ligacupen.

Kampen ble stoppet etter at en gjenstand kastet fra tribunen traff Sevilla-spiller Joan Jordán i hodet.

Den avlange gjenstanden traff Jordán mens Betis holdt på å feire Nabil Fekirs utligning direkte på hjørnespark i det 39. minutt. Bare minutter tidligere hadde Papu Gómez scoret for Sevilla.

Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo

— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022