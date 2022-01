Dortmunds norske stjernespiss skapte i helgen overskrifter både med to mål og med friske uttalelser i et Viaplay-intervju etter 5-1-seieren over Mainz. Der hevdet han blant annet at klubben har begynt å presse ham til å ta en avgjørelse rundt sin fremtid.

Det er kjent at Haaland har en utkjøpsklausul i sin kontrakt, og at flere av Europas største klubber har ham på ønskelisten sin. Det skal samtidig være opp til spissen selv om han ønsker å forlate klubben allerede til sommeren.

Trener Rose fikk naturlig nok spørsmål om Haaland-uttalelsene da han holdt pressekonferanse foran St. Pauli-møtet i dag.

– For meg og oss er ikke dette en stor sak. Jeg snakket kort med ham i går, men mest om fotball. Jeg er avslappet rundt denne situasjonen. Jeg ser Erling her hver dag, og han er tilgjengelig for cupkampen. Det er det som gjelder for meg, sa Rose.

Haaland starter trolig tirsdagens bortekamp, som er åttedelsfinale i den tyske cupen.