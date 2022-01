Sanner varslet i går at han ikke tar gjenvalg, men går av på Høyres landsmøte i april, etter 18 år som nestleder. Solberg har gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette som Høyre-leder, en posisjon hun har hatt siden 2004.

– Høyre har kommet godt i gang i opposisjon og med jobben som skal ta oss tilbake i regjering. Vi har et sjeldent sterkt lag med dyktige folk både i stortingsgruppen, fylkesting og kommunestyrer rundt om i landet. Om bare halvannet år venter et lokalvalg der Høyre har som mål å bite godt fra seg. Det arbeidet er jeg veldig motivert for å lede dersom partiet ønsker det, sier hun i en pressemelding.

Flere aktuelle nestlederkandidater

Høyres valgkomité startet i dag arbeidet med ny lederkabal. En av dem som har meldt seg på i kampen om nestledervervet er Henrik Asheim (38), tidligere minister for høyere utdanning og forskning og nåværende parlamentarisk nestleder for Høyres stortingsgruppe.

– Ja, jeg stiller meg til disposisjon, men det er potensielt mange dyktige kandidater, så nå skal både valgkomiteen og partiet få ro til å sette sammen den ledelsen de mener er best, skriver Asheim i en SMS til VG.

Også Nikolai Astrup, som i dag sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier han er åpen for nestledervervet.

– Jeg er helt sikker på at valgkomiteen vil gjøre en grundig og god vurdering av hva partiet og ledelsen er best tjent med. Dersom valgkomiteen skulle peke på meg, så vil jeg ikke utelukke at det kan være aktuelt, sier han til NTB.

Også Ine Eriksen Søreide er av flere omtalt som en mulig nestlederkandidat, men hun har foreløpig ikke signalisert at hun er villig til å stille.