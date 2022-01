annonse

18 år gamle Leeds-spiller Leo Hjelde ble tidenes yngste nordmann i Premier League. Han får skryt etter oppgjøret mot West Ham søndag.

Leeds vant kampen 3-2 og Hjelde spilte en stor rolle i den sterke borteseieren. Nordmannen erstattet en annen Leeds-spiller etter 23 minutter.

På sosiale medier er det flere som roser nordmannens innhopp.

– Hjelde var helt fantastisk i dag. Kun 18 år også. Det er mye potensial i han, skriver en Leeds-fan på twitter.

Hjelde was fucking brilliant today

18 years of age too, so much potential in him

