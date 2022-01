annonse

I dag ville idrettsmannen Muhammad Ali blitt 80 år. Cassius Marcellus Clay var hans dåpsnavn, og han ble født den 17. januar 1942 i Louisville, Kentucky og døde 3. juni 2016 i Scottsdale, Arizona.

Ali var den første bokser som vant verdensmesterskapet i tungvektsklassen tre ganger , og han forsvarte tittelen 19 ganger. På den tiden han vokste opp var det fortsatt et sosialt skille mellom fargede og hvite i USA.

Han begynte å bokse i 12-årsalderen. Da han var 18 år, hadde han fått to National Golden Gloves titler, to nasjonale Amateur Athletic Union titler, og 100 seire – mot åtte tap. Han fortsatte i amatørklasser inntil han vant 175 pound-klassen under OL i Roma i 1960. Da begynte hans profesjonelle karriere, sponset av Louisville Sponsoring Group, bestående av 11 rike hvite menn.

I den tidlige perioden som profesjonell bokser, var Clay mer kjent for sin sjarm og personlighet, enn for tekniske ferdigheter i bokseringen. Han forsøkte å øke sin popularitet ved å bruke poesi som f.eks. «float like a butterfly, sting like a bee». Han utbasunerte skamløst at han var «The Greatest», selv om hans kamper til da klart viste det motsatte. Han irriterte boksefans vel så mye som han imponerte.

Den 25. februar 1964, utfordret han Sonny Liston i VM i tungvektsklasse. Liston var en kjent og fryktet motstander, men Liston ga opp allerede i 6. runde . Dette skapte stor oppstandelse i boksemiljøet, men to dager senere sjokkerte Clay igjen: han gikk offentlig ut og sa at han nå skulle vie mye av sin tid til «Nation of Islam», en bevegelse fra 1930-tallet som kombinerte islam med svart separatisme-idéer. De promoterte homogene kjernefamiler i tillegg til det religiøse. Før dette ble han flere ganger observert sammen med den svarte nasjonalist lederen Malcom X . Den 6. mars samme år tok han navnet Muhammad Ali.

I 1971 utdypet Ali sin støtte til homogene kjernefamilier og motstand mot etnisk integrasjon mellom svarte og hvite på BBC:

De neste tre årene dominerte han boksesporten fullstendig. Ali bekreftet igjen tittelen i tungvekt, med en knockout i første runde, mot Liston ett år etter at han vant tittelen for første gang.

Vietnamkrigen hadde startet, og den 28. april 1967 nektet Ali innrullering i det amerikanske forsvaret, med begrundelse i at hans religiøse overbevisning ikke tillot deltagelse i krig. Dette var da det eneste godkjente fritak; om religionen fullstendig forbød dette. Fordi han hadde innrømmet at han var villig til å delta i hellig krig for Islam, ble han arrestert og idøm 10 000 USD i bot og 5 års fengsel for militærnekt og kom med den kjente uttalelsen; «No vietcong ever called me nigger» .

Militærnekt var lite populært i denne fasen av Vietnamkrigen, og hans popularitet stupte . Bokselisensen hans ble suspendert, og han ble fratatt tungvektsbeltet. Ali greide å holde seg ute av fengsel ved å betale kausjon og anke saken. Etterhvert snudde folkemeningen om krigen, og i 1970 ble han enstemmig frikjent av Høyesterett i USA.

Under en deltakelse på Dick Cavett Show den 25. mai 1970 forklarte Ali hvorfor han var mot Vietnamkrigen:

Etter 43 måneder i bokse-eksil kunne han returnere til ringen. Den 8. mars 1971 fikk han en sjanse til å gjenerobre tittelen, men tapte i siste runde mot Joe Frazier. Det var ikke før den 30. oktober 1974, i Zahire, at han etter 7 år greide å gjenerobre tittelen som tungvektsmester; mot George Forman. Denne tittelen forsvarte han helt til den 15. februar 1978, da han tapte mot den 11 år yngre Leon Spinks. Syv måneder senere gjenvant han tittelen, og ble den første i verden til å vinne tittelen 3 ganger.

Ali annonserte sin avgang fra boksesporten i 1979, men ombestemte seg etter kort tid. Etter tap mot Larry Holmes i 1980 og Trevor Berbick i 1981, la han hanskene på hylla for godt, med totalt 56 seire, fire tap og totalt 37 knockouts.

