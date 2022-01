Frank Sve, som er FrPs energipolitiske talsmann, mener at Ap og Sp ved å ikke engang svare på invitasjonen de fikk til møtet, viser en ekstremt arrogant holdning og advarer om at det vil kunne få konsekvenser for landets strømkunder.

– Arroganse på et helt nytt nivå

– Dette er fryktelig skuffende. Nå har vi hatt ekstreme strømpriser over lang tid, og det er daglig saker med familier og bedrifter som sliter på grunn av enorme strømregninger. I en tid der partiene på Stortinget kunne ha samlet seg om en konkret enighet som ville ha hjulpet på situasjonen for folk der ute, gidder ikke Ap og Sp engang å svare på FrPs invitasjon. Dette er arroganse på et helt nytt nivå fra Støre og Vedum, sier Frank Sve.

annonse

Sve peker vider på at staten håver inn flere titalls milliarder i økte skatter og avgifter på strøm, samtidig som vanlige folk og bedrifter blir skadelidende. Han er overrasket over hvordan flere av de andre partiene kan sitte og toe hendene sine fremfor å finne løsninger som hjelper folk.

– Her er det vanlige familier som får strømregninger på over 10 000 kroner for én måned. Det kan vi ikke sitte stille og se på, sier Frank Sve.