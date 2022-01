annonse

Hundrevis av parkeringsplasser i sentrumsgatene i Oslo er fjernet, men biltrafikken fortsetter til og fra tusenvis av parkeringsplasser i parkeringshus i samme område.

– Parkeringshusene er i all hovedsak privateide, og kommunen har således begrenset mulighet til å påvirke eksisterende parkeringshus, sier Sirin Stav fra MDG til Dagsavisen.

Stav er byråd for miljø og samferdsel, hun tok over da Lan Marie Berg gikk på grunn av milliardoverskridelser. Hun forteller at prosjekt «bilfritt byliv» vil fortsette:

– I en by med knappe arealer ønsker vi å prioritere gående og syklende foran bilen. Da må vi legge til rette for en hverdag hvor man raskt og enkelt kommer seg dit man skal, enten ved å sykle, gå eller reise kollektivt. På den måten vil også behovet for parkeringsplasser og parkeringshus bli mindre. Stav vil også ha slutt på gratis parkering ved kjøpesentre og arbeidsplasser. Men loven sier nei.

En beboer på Tøyen i bydel Gamle Oslo sier til Dagsavisen at det er mye trafikk i bydelen, hun mener det kommer av parkeringshusene. I bydelen er det to parkeringshus med plass til tusen biler. Hun mener de burde tilhøre beboerne:

– Ideelt sett burde innbyggere i bydelen fått disponere parkeringsplassene i disse parkeringshusene, slik at vi kunne fått frigjort enda mer av gatene her til gange, sykkel og fått trygge skoleveier.

I sentrale Oslo er det rundt 30 parkeringshus med nær ti tusen plasser. Selv går og sykler beboeren, når hun ikke reiser kollektivt. Skulle det oppstå bruk for bil, løser hun det med sitt medlemskap i bildelingstjenesten Bilkollektivet.

– Den største plagen med biltrafikken er definitivt hvordan den påvirker luftkvaliteten, sier beboeren på Nedre Tøyen til Dagsavisen, og legger til:

– Støy er et annet problem, spesielt om sommeren med rånere i gatene. Bilene deres bråker ekstra mye. Til tider kan det også være ganske kaotisk med mye trafikk og biler parkert på fortauene slik at fotgjengere må ut i veien for å komme forbi.

