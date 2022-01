annonse

Gjennom 2021 bevegde amerikanerne seg bort fra Demokratene og mot Republikanerne med hele 14 prosentpoeng.

Meningsmålingsfirmaet Gallup har undersøkt hvordan amerikanernes partipolitiske preferanser har forandret seg over 2021 under styret president Joe Biden, og kommer med noen oppsiktsvekkende konklusjoner.

Ved inngangen til 2021 identifiserte 49 prosent av amerikanerne seg som demokrater, mens 40 prosent sa at de var republikanere. Ved utgangen av 2021 var dette forholdet så å si snudd på hodet. 47 prosent identifiserte seg som republikanere, mens bare 42 prosent sa at de var demokrater. Dette tilsvarer en 14 prosentpoengs forskyvning mot Republikanerne.

Tallene ovenfor er basert på kvartalsgjennomsnitt. Et varseltegn for Republikanerne er at meningsmålingene i løpet av den siste måneden av 2021 viser at Det republikanske partiet leder med kun to prosentpoeng – 46 prosent mot 44 prosent. Men som Gallup bemerker, representerer denne to-punkts ledelsen «fortsatt et avvik fra den historiske normen om at Det demokratiske partiet i det minste har en liten fordel i partitilhørighet.»

Det er 25 år siden Republikanerne hadde en ledelse på fem prosentpoeng over Demokratene i USA.

Funnene er basert på 12.000 tilfeldig utvalgte amerikanske voksne som ble kontaktet gjennom 2021.

