Dagens uttalelse fra Navalnyj kom i form av en kommentar i et innlegg på Instagram hvor han er avbildet i fangeuniform. Samtidig pågår det en ny etterforskning mot Navalnyj for hans kritikk av Putins regime.

Ett år etter pågripelsen skriver den fengslede Moskva-kritikeren Aleksej Navalnyj at han ikke angrer på at han vendte tilbake til Russland.

– Jeg gjorde det, jeg angrer ikke et sekund, heter det i innlegget.

Han gjentar budskapet han selv ropte til dem som hadde møtt opp utenfor rettssalen for et år siden:

– Ikke vær redd for noe. Dette er vårt land og vi har ikke noe annet, skriver han i Instagram-posten.

Ble forgiftet

Aleksej Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Tomsk 20. august 2020, og etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, hvor det ble påvist at han var blitt forgiftet av nervegiften novitsjok, og han fikk en behandling som varte i seks måneder.

Forgiftningen skremte imidlertid ikke Navalnyj fra å ta sjansen på å vende tilbake til Russland, for 17. januar var han tilbake i hjemlandet, men ble der straks pågrepet.

Aleksej Navalnyj befinner seg nå i en fangeleir utenfor Moskva hvor han soner en dom på to og et halvt år fengsel for å ha brutt betingelsene om å melde seg ukentlig, for en betinget fengselsstraff han ble idømt i 2014, noe som naturligvis var vanskelig å få til, all den stund han lå i koma på et sykehus i Berlin.

Putin trapper opp angrepene mot regimekritikerne

Russiske myndigheter har nektet å etterforske forgiftningen av Navalnyj og den siste uken har også to av Navalnyjs nærmeste medarbeidere, Leonid Volkov og Ivan Zjdanov, som begge har forlatt landet, blitt ført opp på Russlands liste over «terrorister og ekstremister».



I tillegg til dette ble Navalnyjs medarbeidere i Tomsk, Ksenia Fadejeva, avhørt i dember. Hun er også lokalpolitiker i byen i Sibir hvor Navalnyj ble forgiftet for halvannet år siden. Hun risikerer nå opptil tolv år i fengsel dersom hun blir funnet skyldig i å ha «samarbeidet med en ekstremistorganisasjon».

Det pågår også en ny etterforskning mot Navalnyj hvor han anklages for «ekstremisme» for sin kritikk av Putins regime. Russland har den siste tiden trappet kraftig opp sin kampanje mot menneskerettsaktivister og journalister som har tatt seg den frihet å kritisere Putins regime.

