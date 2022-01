annonse

annonse

Casper Ruud har mål om å nå langt i Grand Slam-turneringene i år, men vet at han kan møte på problemer allerede i første runde av Australian Open tirsdag.

– Første runde i Grand Slam er alltid litt ekstra nervepirrende. Det er mange overraskelser som skjer i første runde i Australian Open. I år er jeg seedet som nummer åtte, så jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde seedingen min og komme meg videre i turneringen, sier Ruud til NTB.

Ruud vant hele fem ATP-finaler i fjor, men i Grand Slam-turneringene er fjerde runde i Australian Open for ett år siden hans foreløpig beste resultat. Det håper 23-åringen å endre på denne sesongen.

annonse

– Å prøve å nå fjerde runde og kvartfinaler er det som er det store målet mitt for i år i Grand Slam-turneringene, sier Ruud.

I første runde spiller Ruud mot 24 år gamle Alex Molčan. Slovaken hadde i likhet med Ruud sin hittil beste sesong i fjor, og med sin 74.-plass har han nådd sin høyeste ATP-ranking til nå.

Ruud er helt oppe på 8.-plass på rankingen etter at han imponerte og gikk til semifinalen i ATP-mesterskapet i Torino i desember.

Skadd ved første møte

annonse

Ruud møtte Molčan på grusen i Sevilla i 2018, men nordmannen slet da med en skade i hoften og måtte gi seg etter å ha tapt første sett. Ruud tar ikke med seg så mange erfaringer fra den kampen inn mot oppgjøret i første runde av Australian Open.

– Jeg fikk ikke sånn altfor god indikasjon om hvordan spillet gikk akkurat da. Det var litt annet som satte meg ut av spill med tanke på at jeg var skadd og måtte trekke meg.

Snarøya-gutten vet uansett at han møter en spiller i vinden.

– Jeg vet at han er god. Han hadde sitt beste år i fjor på touren, vant masse kamper og var i sin første finale i en ATP-turnering. Han var vel en av de som vant flest kamper i fjor. Vi hadde litt like år i fjor, bare at han vant til og med ett par ekstra kamper. Det blir en tøff kamp. Jeg må være klar fra første poeng, sier Ruud om motstanderen.

Ingen Djokovic

En spiller Ruud ikke kan møte i Australian Open, er Novak Djokovic.

Den serbiske verdenseneren er ikke vaksinert, men ankom likevel Australia 5. januar med ambisjon om å forsvare tittelen i Australian Open. Han ble i stedet nektet innreise fordi han angivelig hadde søkt et visum som ikke gir mulighet til innreise med medisinsk vaksinefritak.

Djokovic tapte søndag sin ankesak i retten, der en føderal domstol opprettholdt australske myndigheters inndragelse av serberens visum.

Ruud hadde ikke særlig lyst til å dele sine tanker om saken da han ble spurt om den like før ankesaken skulle settes i gang søndag.

annonse

– Jeg har ikke fulgt med sånn altfor mye. Det har blitt såpass politisk, så jeg føler meg ikke helt komfortabel med å kommentere det, sier Ruud.

Ruud kunne uansett først møtt Djokovic i en eventuell finale. Ettersom verdenseneren ble kastet ut, fikk italienske Salvatore Caruso serberens plass på tablået i Grand Slam-turneringen, som dermed går uten en tittelforsvarer.

Australias statsminister utelukker ikke at Novak Djokovic kan komme tilbake til Melbourne neste år og kjempe om sin tiende seier i Australian Open

Det sa Scott Morrison til radiostasjonen 2GB mandag. Det er vanlig at man utestenges fra landet i tre år når et visum blir inndratt.

I henhold til immigrasjonsloven kan ikke Djokovic få et nytt visum i løpet av de tre neste årene med mindre Australias immigrasjonsminister aksepterer tungtveiende grunner til det.

– Jeg kommer ikke til å forhåndsbehandle noe av det, eller si noe som ikke vil gjøre det mulig for ministeren å ta de forskjellige avgjørelsene han må ta, sa Morrison.

En mulighet

– Det går over en treårsperiode, men det er en mulighet for å komme tilbake under de rette omstendighetene, la statsministeren til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474