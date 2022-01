annonse

Heretter skal Helsedirektoratet, i tillegg til å rapportere om antall pasienter på intensivavdeling og antallet covid-19-pasienter, legge frem daglige tall over totalt antall pasienter på somatiske sykehus i Norge.

Det er Helsedirektoratet som i en pressemelding i dag forteller at de heretter skal publisere informasjon om blant annet totalt antall sykehusinnlagte pasienter daglig.

– For helsemyndighetene er daglig oppdatert statistikk om belastningen og utviklingen ved sykehusene viktig for planlegging og koordinering av spesialisthelsetjenesten, og da særlig i forbindelse med håndtering av pandemien og de konsekvenser denne har for aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i en pressemelding i dag.

Tall fra direktoratet viser at det i går var registrert 8.240 pasienter på sykehusene i Norge, og 2,8 prosent av disse hadde positiv koronatest og behov for smitteisolasjon. Av de totalt 261 som var innlagt på intensivavdelingene i går, var 29,1 prosent pasienter med positiv koronatest.

– Antall og andel pasienter på sykehus og på intensivavdeling med covid-19 er minimumstall siden pasientene bare teller med så lenge de anses som smittefarlige for andre. Pasienter med covid-19 må isoleres så lenge de er smittebærende fordi de utgjør en smitterisiko for andre pasienter og personell ved sykehuset. Smitteisolering av pasienter krever ekstra ressurser, sammenliknet med pasienter som ikke er smittebærende, sier Johan Torgersen.

Den nye statistikkvisningen skal oppdateres daglig. Den viser antall innlagte pasienter, alle diagnoser og fordeling mellom covid-19 og andre diagnoser (nasjonalt, regionalt og per helseforetak), antall innlagte pasienter på intensiv, alle diagnoser og fordeling mellom covid-19 og andre diagnoser og andel pasienter med covid-19 av totalt antall innlagte.

Flere datakilder er benyttet i løsningen: Daglige data fra sykehusene til Norsk pasientregister (NPR) og daglige rapporteringer fra de regionale helseforetakene (RHF-ene) til Helsedirektoratet.

Stadig færre innlagte siden nyttår

Tallene viser at antallet innlagte på norske sykehus med covid-19 nådde en topp den 17. desember. Da var det totalt 383 innlagte med covid-19 og 70 i respirator. 28. desember ble toppen for antall innlagte i respirator nådd med 82.

Tallene for i dag viser at 58 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, 15 er innlagt hos Helse vest, fire er innlagt hos Helse nord, og to er innlagt hos Helse Midt-Norge. Siden februar 2020 har 512.393 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser mandagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I dag var situasjonen på norske sykehus slik:

Antall innlagte på norske sykehus totalt: 8150

Antall innlagte med covid-19 i prosent av totalen: 2,8 %

Antall innlagte med covid-19 på norske sykehus totalt: 240 (231 i går)

Antall innlagte med Covid-19 i respirator: 55 (51 i går)

Her kan du se de siste oppdaterte tallene.

