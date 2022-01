annonse

Anders Behring Breivik henvendte seg til pressen da han kom inn i rettssalen. Han bekreftet at han fortsatt ønsker prøveløslatelse.

Breivik hadde med seg en koffert med påskriften «Stop your genocide against white nationals» da han kom inn i retten.

Han gjorde deretter en nazihilsen mot tilhørerne, som for det meste består av presse, før han spurte om noen hadde et spørsmål.

På spørsmål fra en journalist om hvorvidt han angrer på 22. juli 2011, svarte Breivik at han ville komme tilbake til det under rettsforhandlingene denne uken.

Deretter kom han med et lengre politisk budskap om borgerkrig i Europa. På spørsmål om sitt yrke svarte Breivik at han nå er stortingskandidat for et nazistisk parti. Han begjærte seg så prøveløslatt.

