Det ble drama under en kamp i Australia Open mandag.

De to tennis-spillerne Pedro Martinez og Federico Delbonis reagerte raskt og løp bort til en ballgutt som kollapset under tennis-oppgjøret, skriver 7 news.

I en video som blir spredt på sosiale medier kan man se den ene tennis-spilleren sprinte mot ballgutten.

Den australske nyhetskanalen 7 news skriver at det er uvisst hvorfor ballgutten kollapset.

Pedro Martinez & Federico Delbonis have rushed to the aid of a ball kid who collapsed at the Australian Open. pic.twitter.com/ED8ti6QoYq

— The Juggernaut (@TheJuggernaut88) January 17, 2022