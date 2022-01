annonse

De største flyselskapene i USA er redde for at 5G-nettet kan få katastrofale følger og truer med å sette fly på bakken.

I et brev tirsdag advarte topplederne i USAS største flyselskaper om at det kan bli «katastrofale forstyrrelser» for både reising og transport av varer om teleselskapene ruller ut 5G-teknologien, skriver NTB.

Amerikanerne er redde for at 5G-teknologien skal forstyrre radarene slik at det blir vanskelig for piloter å lese av riktig høyde.

Seksjonssjef Henning Tennes for Flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet sier at de ikke har opplevd problemer med dette i Norge.

– Vi har ikke opplevd lignende problemer i Norge, men vi er kjent med problematikken i USA. Luftfartstilsynet følger opp dette temaet her i Norge kontinuerlig, og det er utført en test ved en norsk lufthavn. Denne ga ikke negative utslag, sier han.

Men toppsjefene i de amerikanske flyselskapene American, United, Delta og Southwest, bryr seg hverken om denne testen, eller de mange andre testene som er utført i en rekke land.

De skriver i et brev til teleselskapene at landet kan stå overfor en økonomisk katastrofe om 5G innføres.

– For å si det rett ut: Handelen i nasjonen vil stoppe opp, heter det i brevet, som også er signert av fraktselskapene FedEx og UPs.

5G-teknologien er allerede i bruk i mange europeiske land.

EUs luftfartstilsyn Easa har tidligere uttalt at problemet er spesifikt til amerikansk luftrom, og at det «på dette stadium ikke er identifisert noen risiko for utrygge forstyrrelser».

