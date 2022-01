annonse

Vi ser at viktige saker avgjøres på bakrommet. Der er det mer enighet, i motsetning til demokratiske prosesser der mange er uenige og ikke tar alt for god fisk.

Men fisken på spisebordet til sønnen til Gro, Knut Brundtland er god. Så god at kamerater kommer til bords. Der kan de snakke om det som opptar dem, det går mye i politikk og hvordan det skal utføres, og ikke minst hvem som skal utføre den. Det er viktig å velge dem man kan prate med, helt uformelt. Da er det lettere å få gjort ting.

Det har blitt lekket at det har vært private middager hjemme hos Knut Brundtland. Med gjester som Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og oljefondsjefen Nicolai Tangen. Der skal det ha vært snakket om å innsette Jens Stoltenberg som sentralbanksjef.

Hvor oljefondssjef Nicolai Tangen står oppe i dette er godt spørsmål. Det virker ikke som om han har partibok, selv hevder Tangen at han er bare venn av Knut Brundtland og at middagen var av sosiale hensyn. Det kan kanskje også stemme, siden de begge driver med finans.

Men tidligere finansminister og riksrevisor, høyremannen Per-Kristian Foss, uttaler til Dagens Næringsliv at Tangen har utvist dårlig skjønn ved å fremsnakke Jens Stoltenberg i private middager og at Støre ikke klarer å holde seg til en versjon:

– Personlig tror jeg det kan komme til å bli Jens selv om uavhengigheten taler imot det. For når sosialdemokratene setter sitt nettverk inn på noe, pleier det å bli sånn, sier han.

Men hva er det for slags nettverk Foss snakker om?

Knut Brundtland var forretningsadvokat og jobbet i advokatfirmaet BA-HR. Men så sa han fra seg advokatbevillingen for å bli investor og «styregrossist». Han er barndomsvenn av Jens Stoltenberg og sønn av Gro Harlem Brundtland. Hun er igjen datter av Gudmund Harlem, han var sosial- og forsvarsminister under Einar Gerhardsen. Gro er også søster til Hanne Harlem, hun var justisminister under Jens Stoltenbergs første regjering. Far til Jens, Thorvald Stoltenberg var minister da Gro Harlem Brundtland var statsminister.

Knut Brundtland, Jens og den tredje, Rune Bjerke, var kronprinser i AUF. Bjerke ble også banksjef, men det var i DNB. Han fikk den jobben da Jens Stoltenberg var statsminister. Jens var for øvrig forlover da Rune giftet seg med Libe Rieber-Mohn. Hun var statssekretær da Jens var statsminister, så ble hun varaordfører i Oslo. I dag er Libe Rieber-Mohn direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Runes far, Juul Bjerke var LO og søsteren, Siri Bjerke, var statsråd i Jens Stoltenbergs første regjering. Jonas Gahr Støre, kommer litt senere og gikk glipp av ungdomstiden i AUF. Han ble kamerat med Jens Stoltenberg på skolen. Så dro han til Frankrike og ble statsviter på eliteuniversitet Institut d’études politiques de Paris. Da han kom hjem ville han inn i politikk, men det var magre utsikter i Høyre. Ved hjelp av Jens ble han Gro Harlem Brundtlands «nærmeste». Så ble han minister da Jens ble statsminister. Nå er Jonas statsminister og Jens ønsker å bli sentralbanksjef.

Mulig Per-Kristian Foss er inne på noe her. Eller?

