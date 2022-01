annonse

En ny ekspressykkelvei skal bygges i Tvetenveien forbi borettslaget Teisen park i Oslo øst. Men der står det noen trær i veien. De må hugges ned.

– Det er aldri hyggelig når trær kommer i konflikt med annen infrastruktur. Kommunen skal alltid strekke seg langt for å unngå at trær må felles, men noen ganger er det dessverre nødvendig for å sikre trygge og gode forhold for fotgjengere og syklister, skriver Sirin Stav i en uttalelse.

Stav fra MDG er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Hun tok over da Lan Marie Berg måtte gå på grunn av milliardoverskridelser. Stav mener sikkerhet taler for hogst:

– Jeg vil derfor advare mot vedtak som gir enda smalere bredde. Særlig det å redusere bredden på fortauet til under de planlagte 2 meter, vil være uheldig med tanke på fremkommelighet for barnevogner og rullestolbrukere. Det vil da ikke være plass til å passere trygt uten å bevege seg ut i sykkelfeltet. Dette vil drastisk svekke trafikksikkerheten for fotgjengere langs strekningen, og tilretteleggingen vil ikke ha den ønskede effekten, skriver hun.

Det har medført protester fra naboer. Beboeraksjonen «Så skal øksa også svinges i Teisen park» har samlet inn nesten 500 underskrifter.

– Vi er pokker ikke med på noen trehogst her. Vi bruker ganske mye penger på trærne i borettslaget vårt, og har en egen anleggsgartner. Trærne samler opp tonnevis av støv. Det handler om helsa vår og hva vi puster inn. Det er ikke bare støy, men også den psykiske delen. Man blir litt deppa om man sitter på verandaen her og glaner rett ut på køen i Tvetenveien, sier en beboer som leder protesten til Avisa Oslo.

Sirin Stav har forståelse for at beboerne kjemper for trærne sine. Hun sier at sykkelekspressveien allerede er prosjektert smalere enn den gjeldende normalen og at sykkelveiens trasé er lagt opp for å bevare de mest verdifulle trærne.

– Anlegget skal gjennomføres med fokus på bevaring av flest mulig trær, skriver Stav.

Hun beroliger med at det også skal plantes nye trær på stedet, men innrømmer at de ikke vil ha den samme effekten til å fange opp svevestøv og skjerme for støy fra den trafikkerte Tvetenveien.

